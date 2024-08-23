Антикор вызвал на допрос экс-главу Astana LRT

Антикоррупционная служба по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ТОО «Astana LRT» Ардан Талғата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Сообщается, что собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния подозреваемого Ардан Т. по части 4 пункта 3 уголовной статьи «Злоупотребление должностными полномочиями».

В соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК подозреваемый вызывается на допрос повесткой.

«Однако в связи с нахождением подозреваемого Ардан Т. вне пределов РК и уклонением от явки Антикор, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого в СМИ.

Для проведения допроса и объявления постановления о квалификации деяния подозреваемого Ардан Т. необходимо в 09:00 часов 23 августа явиться в административное здание Агентства по противодействию коррупции по адресу: РК, Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, блок «Б», к руководителю следственно-оперативной группы Утепкалиеву Ж.», – говорится в сообщении.