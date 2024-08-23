Антикор вызвал на допрос экс-главу Astana LRT

В связи с нахождением подозреваемого Ардан Т. вне пределов РК и уклонением от явки Антикор выпустил в СМИ уведомление о вызове подозреваемого
Антикоррупционная служба по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ТОО «Astana LRT» Ардан Талғата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Сообщается, что собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния подозреваемого Ардан Т. по части 4 пункта 3 уголовной статьи «Злоупотребление должностными полномочиями».
В соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК подозреваемый вызывается на допрос повесткой.
«Однако в связи с нахождением подозреваемого Ардан Т. вне пределов РК и уклонением от явки Антикор, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого в СМИ.
Для проведения допроса и объявления постановления о квалификации деяния подозреваемого Ардан Т. необходимо в 09:00 часов 23 августа явиться в административное здание Агентства по противодействию коррупции по адресу: РК, Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, блок «Б», к руководителю следственно-оперативной группы Утепкалиеву Ж.», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК).
Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК).