Антикор завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудников филиала АО «Казахтелеком»

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Ущерб государству превысил 460 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Антикоррупционной службой по Жамбылской области завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Сервисной фабрики — филиала АО «Казахтелеком», являющейся ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости национальной компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информацию Антикора.

Генеральный директор и сотрудник филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя, реализовали административное здание акционерного общества в Таразе по заведомо заниженной стоимости, чем причинили ущерб государству на сумму более 460 млн тенге.

Принятыми мерами объект недвижимости передан в государственную собственность.

«Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, 2 декабря 2024 года были арестованы гендиректор и ряд сотрудников филиала АО «Казахтелеком».

Ранее АЗРК начало расследование в отношении «Казахтелекома» из-за доминирующего положения компании на рынке проводного интернета.

#уголовное дело #филиал #Антикор #Казахтелеком

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