Арестованы гендиректор и ряд сотрудников филиала АО «Казахтелеком»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Сервисной фабрики - филиала АО «Казахтелеком», являющейся ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости нацкомпании, по факту злоупотребления полномочиями, сообщает Kazpravda.kz

По информации Антикора, генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя, реализовали ему административное здание Общества в городе Тараз по заведомо заниженной стоимости.

В результате их незаконных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 450 млн тенге, отметили в агентстве.

В качестве обеспечительных мер по возмещению причиненного вреда, на вышеуказанный объект наложен арест.

С санкции суда подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается, добавили в Антикоре.