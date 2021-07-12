Антиядерные инвестиции

Атомная политика в Казахстане неразрывно связана с антиядерной деятельностью нашей страны. С одной стороны, Казахстан имеет большие перспективы в развитии атомной энергетики. С другой – является одним из лидеров глобального анти­ядерного движения.

Казахстан – первая страна в мире по добыче урана и вторая по его запасам. По данным WNA, на республику приходится 42% всей добычи урана и 14% всех мировых запасов.



Однако на сегодня в стране отсутствуют атомные электростанции как альтернативный источник энергии.

Вопрос остается открытым. Для обеспечения безопаснос­ти строительства и функционирования подобных объектов необходим тщательный анализ опыта других стран и наличие соответствующих профессиональных кадров.

Со стороны общества также существует определенный уровень опасений, связанных с советским ядерным прошлым Казахстана, а также трагическими событиями на Чернобыльской АЭС.



В связи с этим на сегодня Казахстан выступает в качест­ве экспортера урана, но не реализует атомные проекты внутри страны. Тем не менее ведет успешную антиядерную внешнюю политику.



29 августа 1991 года был зак­рыт Семипалатинский ядерный полигон, функционировавший в течение 40 лет. Такое решение стало одним из первых важных результатов миротворческой политики Казахстана, проводимой под руководством ­Нурсултана Назарбаева.

С обретением суверенитета было принято решение отказаться от четвертого в мире ядерного арсенала, доставшегося в наследство от СССР. Это был первый добровольный отказ страны от ядерного оружия за всю историю его существования.



Решение позволило обеспечить благоприятную инвестиционную среду и привлечь инвестиции, в которых особо нуждался Казахстан на заре независимости. Сегодня на долю Казахстана приходится 70% всех прямых зарубежных инвестиций в Центральную Азию.

В дальнейшем Казахстан продолжил усилия в антиядерной сфере, присоединившись к основным международным договорам в сфере ядерной безопасности, разоружения и нераспространения, как ДНЯО, ДВЗЯИ, ДЗЯО.

В 2015 году Казахстан инициировал Всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия. Она была поддержана в ходе Генеральной Ассамблеи ООН 135 странами.



Важность ядерной безопас­ности и построения мира, свободного от ядерной угрозы, была также особо подчеркнута Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым­ во время его выступления 18 января 2018 года в ходе председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН.

Одним из признаний доверия Казахстану в антиядерной сфере со стороны мирового сообщества стало открытие на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в 2017 году.

Таким образом, атомная политика Казахстана направлена на развитие «мирного атома» и содействие достижению глобальной ядерной безопасности.

