Антиядерные инвестиции

Амина Жарылгапова
Атомная политика в Казахстане неразрывно связана с антиядерной деятельностью нашей страны. С одной стороны, Казахстан имеет большие перспективы в развитии атомной энергетики. С другой – является одним из лидеров глобального анти­ядерного движения.
Казахстан – первая страна в мире по добыче урана и вторая по его запасам. По данным WNA, на республику приходится 42% всей добычи урана и 14% всех мировых запасов.

Однако на сегодня в стране отсутствуют атомные электростанции как альтернативный источник энергии.
Вопрос остается открытым. Для обеспечения безопаснос­ти строительства и функционирования подобных объектов необходим тщательный анализ опыта других стран и наличие соответствующих профессиональных кадров.
Со стороны общества также существует определенный уровень опасений, связанных с советским ядерным прошлым Казахстана, а также трагическими событиями на Чернобыльской АЭС.

В связи с этим на сегодня Казахстан выступает в качест­ве экспортера урана, но не реализует атомные проекты внутри страны. Тем не менее ведет успешную антиядерную внешнюю политику.

29 августа 1991 года был зак­рыт Семипалатинский ядерный полигон, функционировавший в течение 40 лет. Такое решение стало одним из первых важных результатов миротворческой политики Казахстана, проводимой под руководством ­Нурсултана Назарбаева.
С обретением суверенитета было принято решение отказаться от четвертого в мире ядерного арсенала, доставшегося в наследство от СССР. Это был первый добровольный отказ страны от ядерного оружия за всю историю его существования.

Решение позволило обеспечить благоприятную инвестиционную среду и привлечь инвестиции, в которых особо нуждался Казахстан на заре независимости. Сегодня на долю Казахстана приходится 70% всех прямых зарубежных инвестиций в Центральную Азию.
В дальнейшем Казахстан продолжил усилия в антиядерной сфере, присоединившись к основным международным договорам в сфере ядерной безопасности, разоружения и нераспространения, как ДНЯО, ДВЗЯИ, ДЗЯО.
В 2015 году Казахстан инициировал Всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия. Она была поддержана в ходе Генеральной Ассамблеи ООН 135 странами.

Важность ядерной безопас­ности и построения мира, свободного от ядерной угрозы, была также особо подчеркнута Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым­ во время его выступления 18 января 2018 года в ходе председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН.
Одним из признаний доверия Казахстану в антиядерной сфере со стороны мирового сообщества стало открытие на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в 2017 году.
Таким образом, атомная политика Казахстана направлена на развитие «мирного атома» и содействие достижению глобальной ядерной безопасности.
Социализация без барьеров
Наши юниоры пишут мировую историю
Поздравили фронтового связиста
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Для достижения общих целей
Во имя будущих поколений
Восстановление Каспия
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Новая реальность для продовольственных систем
Ресурс глобальной важности
Сфера притяжения
АО «Интергаз Центральная Азия»: надежность в каждом кубометре
Климатическая адаптация системы образования
Внимание к избирательным процессам растет
Нужна унификация экологических нормативов
Увидеть выдру – большая удача
Эффект Нелли Ким: притяжение родины
Манифест космического века
Духовные истоки и свет знания
Спас человек лебедя
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
Серебро с золотым отливом
Умные очки для слабовидящих
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Система управления наукой будет реформирована
Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств
Двусторонние отношения динамично развиваются
Здесь будет экопарк
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
Шаг за шагом к вершине
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем обсуждения с S&P, Moody’s и Fitch
Актауский бенефис сборной Казахстана
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

