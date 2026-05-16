Сайран Айткожин и Айнаш Джунусова познакомились на вокзале. Сайран уезжал тогда в хадж, а Айнаш пошла туда вместе с подругами за компанию провожать их знакомых. Миловидная девушка сразу же приглянулась будущему главе семейства. И парень мысленно загадал: вернуться с хаджа и жениться на ней, построить большую семью. К счастью, эта мечта сбылась – Сайран и Айнаш теперь воспитывают восьмерых детей.

Многодетность для них – осознанный выбор, ответственность и возможность показать, что большая семья может быть социально активной, спортивной и включенной в культурную жизнь города.

Он – общественный деятель, автор книги о дороге в Мекку, участник рес­публиканских форумов по вопросам отцовства и защиты прав детей, имеет много наград. Она – спортсменка, занимавшая призовые места в любительском баскетболе. Сайран и Айнаш даже как-то сдали Президентские тесты физической подготовленнос­ти населения. Спорт для них стал частью семейной философии. Как считают супруги, ценности лучше всего передаются не наставлениями, а личным примером.

Принципы воспитания в их семье максимально просты: количество детей не означает дефицит внимания. Каждый ребенок знает, что его видят, слышат и ждут, а родителям важно понимать, чем он живет, что у него получается, а что дается с трудом.

– Воспитание – это не обязанность, а искусство. Его результат проявляется не сразу, поэтому важно каждый день наполнять жизнь детей вниманием, трудом, спортом и духовным содержанием, – отмечает Сайран Кабдуалиевич.

Рассказывая о детях, супруги мило перебивают друг друга, уточняя возраст, вспоминая соревнования, грамоты, любимые занятия, школьные успехи и маленькие семейные истории. Чувствуется, что родители знают буквально все о каждом ребенке и бережно относятся к его интересам.

– Наш старший – Аксултан. Он учится в магистратуре по IT-направлению, неоднократный призер олимпиад, в том числе международных, один из сильных молодых разработчиков приложений с ИИ. Весной вместе с папой он пробежал скайраннинг-марафон, – с гордостью рассказывает Айнаш Болатбековна о своем сыне, который тоже пришел на встречу.

А дальше родители наперебой говорят об Анеле, студентке университета, будущем специалисте в сфере международных отношений. Девушка тоже участвует в олимпиадах, волонтерских проектах, владеет английским и французским языками. Малика выбрала филологию и педагогику. Кенже еще только заканчивает школу-гимназию № 3, она хорошо рисует. Улыбаясь, Сайран Кабдуалиевич вспоминает и свои школьные грамоты по рисованию. «Таланты в семье передаются по наследству», – улыбаясь, отмечает он.

Их сын Салахаддин проявил себя в военно-патриотическом направлении. Он – победитель движения «Жас сарбаз» прошлого года. Ясмина учится на отлично и с детства мечтает стать директором школы. Сайран Айткожин шутит, что она уже «домашний менеджер» для младших братьев.

Нуриддин – четвероклассник. Мальчик сейчас занимается дзюдо. А самый младший, Сайфуддин, в свои восемь лет уже воспринимает семейные выезды, спорт и дорогу как неотъемлемую часть жизни. А как же иначе? Малышу было всего четыре месяца, а он уже выехал на природу с палатками. К слову, сейчас Сайфуддин уже выходит вместе со старшими на беговые дистанции.

По мнению Айткожиных, именно так формируется общая память: не через отдельные «мероприятия для детей», а через совместную жизнь, через общую языковую среду, школу самостоятельности, выносливости и доверия друг другу.

Для супругов не менее важно и творческое, духовное общение внутри семьи. Сейчас Сайран Айткожин работает над второй книгой, основанной на записях экспедиции в Мекку. Он ждет, когда у детей появится свободное время, чтобы прочитать им новые фрагменты. Для него они – самые честные критики.

– Когда мы вместе обсуждаем написанное, спорим или ищем верные слова, дети становятся моими соавторами в главном – в понимании смыс­лов. В таком сотворчестве и рождается духовная близость, – признается он.

Современные вызовы хорошо известны каждой семье: занятость, усталость, социальные сети, поток чужих сценариев жизни... Очень легко поддаться чужому мнению, сравнивать себя с другими, гнаться за внешним успехом, достатком, красивой картинкой. Но Айткожины не строят жизнь вокруг всех этих трендов.

– У каждой семьи должен быть стержень. Мы стараемся не идти за всем, что становится популярным, если это не совпадает с нашими ценностями. Для нас важнее, чтобы дома были любовь, забота, уважение и спокойствие, – поясняет Айнаш Болатбековна.

Сайран Кабдуалиевич уверен, что ребенок больше опирается не на родительские наставления, а на их же привычки. Если взрослые проводят вечера в телефонах, дети считывают это как негласное разрешение.

– Важно не просто говорить о ценностях, а жить так, чтобы дети видели твой живой пример. Семья не должна превращаться в людей, которые вроде рядом, но каждый – в своем экране, – подчеркивает глава большого семейства.

А для мамы восьмерых детей главный ответ на эти вызовы – простые, но устойчивые семейные правила: быть рядом, разговаривать, интересоваться учебой, поддерживать в спорте, не сравнивать друг с другом и не пропус­кать моменты, когда особенно нужна поддержка.

– В большой семье важно, чтобы каждый чувствовал себя не одним из многих, а нужным и любимым. У каждого ребенка свой характер, свои способности и своя дорога. Наша задача – помочь им раскрыться, – делится сокровенным Айнаш Джунусова.

Семья – это прежде всего команда, где успех одного становится общим делом. Если у кого-то из детей важное событие, экзамен, конкурс или ответственное выступление, никто не останется в стороне. По словам отца, они словно внутренне перестраиваются: каждый помогает как может. Сейчас в семье особенно поддерживают Кенже, которой предстоит сдавать ЕНТ.

В разговор вступает их старший сын Аксултан. Ему довелось увидеть, как росли и менялись родители, как крепчала и увеличивалась семья. Парень прекрасно знает, как нелегко иной раз приходилось родителям, но они принимали верные решения, сохраняя уважение внутри дома. Для него семейные проекты, выступления, спорт и совместная работа с отцом над текстами стали этапами взросления.

– Человек проходит события, и это формирует его в того, кем он является сейчас, – рассуждает Аксултан.

В их семье отец – моральный авторитет и воспитатель, но этот авторитет не строится на слепом подчинении.

– Когда у меня бывают трудности, я не думаю буквально: «А как бы сейчас поступил папа?» Стараюсь рассуждать так, как меня учили родители: спокойно оценить ситуацию, понять, что правильно, что соответствует нашим принципам, и уже потом принимать решение. Они научили нас не просто повторять за ними, а думать, наблюдать и понимать, – говорит Аксултан.

Пожалуй, в этих словах проявляется главный результат родительского труда. Воспитание здесь не сводится к контролю или требованиям, а становится способом передать детям внутренний компас, с которым они будут строить уже свои семьи.

История Айткожиных показывает: семья – это не идеальная картинка и не праздничная фотография. Это ежедневная работа, где есть усталость, тревоги, дисциплина, споры, планы, поездки, уроки, забеги, разговоры и общие мечты. В этом смысле День семьи перестает быть просто датой в календаре. Он становится поводом увидеть главное: настоящие ценнос­ти передаются не назиданиями, а примером – от родителей к детям, от старших к младшим, от поколения к поколению.