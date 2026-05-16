И связист, и волонтер

Статьи,Профессионалы
69
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Мы ежедневно пользуемся различными видами связи, но мало задумываемся о том, сколько людей стоит за бесперебойным функ­ционированием этой сложной системы.

фото предоставлено «Казахтелекомом»

Среди тех, кто многие годы в Атырау обеспечивает стабильную работу отрасли, – ветеран труда, старший электромеханик связи атырауского объединения «Дивизион «Сеть» филиала АО «Казахтелеком» Елена Куанышева, посвятившая профессии 40 лет.

В 1986 году, окончив Астраханский электротехнический техникум связи по специальности «автоматическая электросвязь», она начала трудовую деятельность в тогдашнем Гурьеве (ныне – Атырау) на телефонно-теле­графной станции электромехаником связи. Свою работу Елена Куанышева знает до мельчайших деталей. Прошла большой профессиональный путь.

Коллеги отзываются о ней как о человеке исключительной ответственности и высокой профессиональной культуры. Надежность связи, стабильная работа оборудования, оперативное устранение неполадок – за всем этим стоит ежедневный, зачастую незаметный труд.

– Помню, как абонент поднимал трубку, набирал номер, и весь процесс прохождения вызова мы могли видеть свои­ми глазами. Поз­же начались перемены, переход на новые станции, новые номера и технологии. Мы с коллегами вместе осваивали все это, учились, переживали, – рассказывает Елена Куанышева.

Потом начались годы больших перемен в отрасли. Стали переходить с пятизначных номеров на шестизначные, внедряли новые станции, проводили Интернет. И это доставляло немало хлопот связистам.

– Работать было сложно, иногда приходилось трудиться без выходных, – вспоминает Майра Кабиева, хорошо знающая нашу героиню. – Но именно в такие моменты особенно видно, кто есть кто. Елена никогда не стояла в стороне от решения производственных задач.

Кстати, Елена Куанышева еще и волонтер. Во время пандемии коронавируса она проявила себя с лучшей стороны, деятельно участвуя в добровольческой дея­тельности.

За вклад в работу в это сложное время ее отметили в номинации «Лучший корпоративный волонтер». А вчера, накануне профессионального праздника, ветеран отрасли за многолетний труд и общественную деятельность была удостоена высшей ведомственной награды – нагрудного знака «Отличник связи».

Имея за плечами огромный профессиональный и жизненный опыт, Елена Куанышева являет собой пример ответственности, требовательности и профессиональной компетентности. Молодые сотрудники тянутся к ней, чувствуя в специалисте цеха кроссовой коммутации не только профи, но и человека с большим сердцем.

#связь #Казахтелеком #профессионалы #Елена Куанышева

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Песни, ставшие судьбой
Новая архитектура государства
В Самарканде прошло заседание Совета командующих погранвойс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]