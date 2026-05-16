И связист, и волонтер

Среди тех, кто многие годы в Атырау обеспечивает стабильную работу отрасли, – ветеран труда, старший электромеханик связи атырауского объединения «Дивизион «Сеть» филиала АО «Казахтелеком» Елена Куанышева, посвятившая профессии 40 лет.

В 1986 году, окончив Астраханский электротехнический техникум связи по специальности «автоматическая электросвязь», она начала трудовую деятельность в тогдашнем Гурьеве (ныне – Атырау) на телефонно-теле­графной станции электромехаником связи. Свою работу Елена Куанышева знает до мельчайших деталей. Прошла большой профессиональный путь.

Коллеги отзываются о ней как о человеке исключительной ответственности и высокой профессиональной культуры. Надежность связи, стабильная работа оборудования, оперативное устранение неполадок – за всем этим стоит ежедневный, зачастую незаметный труд.

– Помню, как абонент поднимал трубку, набирал номер, и весь процесс прохождения вызова мы могли видеть свои­ми глазами. Поз­же начались перемены, переход на новые станции, новые номера и технологии. Мы с коллегами вместе осваивали все это, учились, переживали, – рассказывает Елена Куанышева.

Потом начались годы больших перемен в отрасли. Стали переходить с пятизначных номеров на шестизначные, внедряли новые станции, проводили Интернет. И это доставляло немало хлопот связистам.

– Работать было сложно, иногда приходилось трудиться без выходных, – вспоминает Майра Кабиева, хорошо знающая нашу героиню. – Но именно в такие моменты особенно видно, кто есть кто. Елена никогда не стояла в стороне от решения производственных задач.

Кстати, Елена Куанышева еще и волонтер. Во время пандемии коронавируса она проявила себя с лучшей стороны, деятельно участвуя в добровольческой дея­тельности.

За вклад в работу в это сложное время ее отметили в номинации «Лучший корпоративный волонтер». А вчера, накануне профессионального праздника, ветеран отрасли за многолетний труд и общественную деятельность была удостоена высшей ведомственной награды – нагрудного знака «Отличник связи».

Имея за плечами огромный профессиональный и жизненный опыт, Елена Куанышева являет собой пример ответственности, требовательности и профессиональной компетентности. Молодые сотрудники тянутся к ней, чувствуя в специалисте цеха кроссовой коммутации не только профи, но и человека с большим сердцем.