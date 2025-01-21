В полиции Алматы дали разъяснение по делу автора сатирического паблика

Фото: instagram.com/qaznews24

Темирлан Енсебек, по данным полиции Алматы, находится под следствием по делу, не связанному с сатирическими публикациями, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Причина заключается в другом – он разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженные оскорблением представителей целого этноса. Это недопустимо в нашей многонациональной стране, где согласно Конституции, никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, национальности, языка, отношения к религии или по любым иным обстоятельствам», – пояснили в ДП.

Правоохранители добавили, что такие действия подрывают межэтническое согласие и единство народа, являющиеся одними из основополагающих принципов государства.

Отмечается, что ответственность за подобные нарушения предусмотрена статьей 174 УК РК.

«В поддержку правонарушителя несколько граждан намеренно вышли на несанкционированные одиночные пикеты, сознательно нарушив установленный порядок проведения массовых мероприятий. Эти действия также являются правонарушением, и по решению суда они были привлечены к адмответственности», – прокомментировали в полиции.

Сообщается также, что следствие сейчас занимается установлением авторов песни, опубликованной Енсебеком на его Instagram-канале.

Напомним, в субботу 19 января, автора сатирического паблика QazNews24 Темирлана Енсебека арестовали на два месяца. Его обвиняют в нарушении ст. 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».

Сегодня в Костанае был задержан активист, на верхней одежде которого была надпись «Сатира — не преступление». Накануне в Алматы журналисты Асем Жапишева и Руслан Бикетов были арестованы на 15 суток после проведения одиночных пикетов в в поддержку Темирлана.

