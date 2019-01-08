Архивы «заговорили»

Без грифа «секретно»

В статье «Семь граней Великой степи» Глава государства, говоря о проекте «Архив-2025», отмечает: «За годы независимости проведена большая работа по изучению прошлого нашего народа – успешно реализована программа «Мәдени мұра», которая позволила восстановить забытые фрагменты исторической хроники. Однако многие документальные свидетельства о жизни предков и их уникальной цивилизации до сих пор не введены в научный оборот и ждут своего часа в многочисленных архивах по всему миру».

В сборнике «Султаны и батыры Среднего жуза (вторая половина XVIII века)» собраны документы, обнаруженные и изученные казахстанскими учеными в Государственном архиве Оренбургской и Историческом архиве Омской областей. Книга издана в рамках программы «Рухани жаңғыру».

– Значительная часть материалов, касающихся истории казахской государственности, хранится в российских архивах, – рассказал директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова профессор Зиябек Кабульдинов. – Но к некоторым из них не было доступа, так как всего 3–4 года назад с них сняли гриф «секретно». И теперь российские архивы смогли впервые предоставить ученым важные для истории нашего народа источники. В итоге мы смогли ввести в научный оборот рассекреченные исторические документы, о существовании которых широкой общественности не было известно.

В рамках программ «Культурное наследие», «Народ в потоке истории» уже издавались подобные научные сборники. Но именно по истории Центрального, Северного и Восточного Казахстана 50–80-х годов XVIII века сборников архив­ных материалов нет. Новое издание действительно уникальное, оно включило в себя документы, датируемые с 1752 по 1788 год.

Умно и дипломатично

Центральной фигурой, жизнь и деятельность которой освещают рассекреченные архивы, является султан Среднего жуза Султанмамет – двоюродный брат знаменитого Абылай-хана, его ровесник и друг. Султан имел политический вес и влияние, будучи старшиной Кыпчакского улуса, занимавшего территорию среднего Прииртышья. Это южный район нынешней Омской области, территория Павлодарской и частично Восточно-Казахстанской области.

Согласно архивам Султанмамет был талантливым правителем, дипломатом, придерживаясь политики мирного сосуществования с соседними государствами. Тем самым он отсрочил царскую колонизацию среднего Прииртышья. Султанмамет прожил 84 года. Две его жены родили 18 сыновей, используя влияние которых прозорливый и дипломатичный Султанмамет помогал Абылай-хану управлять Казахским ханством.

В сборник также вошли сведения о других султанах и батырах Среднего жуза, с которыми Султанмамет взаимодействовал во время своего управления прииртышскими казахами. И конечно, архивы рассказывают об Абылай-хане.

– Во время суровых событий XVIII века – джунгарского нашествия на казахские земли, битвы с волжскими калмыками, когда решалась судьба Казахского ханства и даже стоял вопрос существования казахов как народа, – Султанмамет оставался верным соратником Абылай-хана, – продолжил исторический экскурс Зиябек Ермуханович. – Весной 1771 года казахские батыры сразились с калмыками, которые затем отступили в низовья Волги. Для этой войны по приказу хана Султанмамет выставил 7 тысяч своих воинов и еще собрал из подчиненного ему народа среднего Прииртышья 50-тысячное казахское войско. Таким образом, он помог отстоять независимость и целостность Казахского ханства.

Вторая половина XVIII века отмечена укреплением Казахского ханства при Абылае, ставшем одним из организаторов отпора джунгарам и волжским калмыкам. Легендарному хану удалось сохранить независимость Казахского ханства, балансируя между интересами таких империй, как Российская и Цинская. После успешного сражения с калмыками в 1771 году Абылая избрали старшим ханом всех трех жузов. Несмотря на это, царское правительство продолжало признавать его правителем только Среднего жуза, называя его султаном. В этих сложнейших условиях бесценным помощником хану стал его двоюродный брат и тесть хана Абулмамбета – влиятельный султан Султанмамет. После смерти Абылая именно его называли одним из главных претендентов на ханский престол.

Казахское правобережье

– Судя по архивным материалам, именно Султанмамету и его потомкам принадлежит заслуга в возвращении правобережья Иртыша казахскому народу, – подчеркнул Зиябек Кабульдинов. – Опубликованные в новом сборнике документы свидетельствуют, что Султанмамет был известен как талантливый дип­ломат, принимавший участие в многочисленных сложных переговорах с Джунгарским ханством, Российской и Цинской империями. Вместе с сыновьями султану приходилось разрешать непростые отношения с воинственными соседями – кыргызами, каракалпаками и узбеками. О его значительном влиянии в российских кругах свидетельствует тот факт, что на коронацию Екатерины II в число пяти человек, приглашенных из высшей знати Казахского ханства, вошел Султанмамет. Об этом говорится в Указе императ­рицы Екатерины II из Коллегии иностранных дел Оренбургскому губернатору А. Р. Давыдову «О приеме в Оренбурге отосланных из Санкт-Петербурга посланников Аблай и Султанмамет султанов» от 27 августа 1762 года.

Султанмамет отличался не только дипломатическими и политическими способностями, но и силой, выносливостью. В возрасте 60 с лишним лет он продолжал участвовать в боях, храбро сражался с калмыками. Об этом можно прочитать в «Рапорте командующего в Железинской крепости полковника Андрея Рамейкова командующему Сибирским корпусом генерал-майору С. К. Станиславскому об отбытии во главе 50 000 воинов против калмыков Султанмамет султана с сыновьями Урусом, Иманом и Караш султанами, в улусах которого на озерах Калалах остались жена и сын Сеит» от 31 мая 1771 года.

Другой «Рапорт из крепости Ямышевской командиру Сибирского корпуса генерал-поручику И. И. Шпрингеру о приезде в Коряковский форпост Султанмамет-султана» – свидетельство внимательного отношения султана к людям. Султана беспокоила судьба каждого из его подданных, поэтому время от времени он лично объезжал подвластные ему населенные пункты. Более того, осознавая блага, которые заключены в земледелии, султан, к примеру, активно продвигал передовое для хозяйства казахов того времени умение косить сено и заготавливать его на зиму.

Султанмамет также активно развивал торговлю с пограничными российскими территориями, китайцами и выходцами из Центральной Азии, организовывая так называемые «сатовки». И взимал налоги с проходящих торговых караванов. Архивы также рассказывают, что Султанмамет стал одним из первых среди султанов, кому российские власти в знак уважения построили в Казахской степи деревянный дом – хоромы.

Бесстрашный воин, прекрас­ный правитель, талантливый организатор и хозяйственник, Султанмамет, безусловно, пользовался огромным авторитетом. Однако царскую власть такая популярность среди жителей Казахской степи стала сильно беспокоить. И 25 января 1780 года на свет появился документ, где говорится о попытке царского правительства отстранить от власти хана Абылая и его верного султана: «Мнение командующего Сибирским корпусом Н. Г. Огарева о противопоставлении Аблай-хану Кулебаки-батыра и о необходимости отстранения от подвластных киргис-кайсаков Султанмамет-султана и его детей, поддерживающих Аблай-хана...»

После смерти Абылай-хана, на курултае в 1781 году, Султанмамету вместе с несколькими другими кандидатами предложили ханскую власть над всеми тремя жузами. Однако он отказался от притязаний на высокий титул, ссылаясь на преклонный возраст. Именитый султан умер в ноябре 1794 года в возрасте 84 лет, пережив почти на полтора десятилетия своего искреннего друга и двоюродного брата Абылай-хана.

По современным правилам

Всего в сборник «Султаны и батыры Среднего жуза» вошли 373 документа, большая часть из которых опубликована впервые. Зиябек Кабульдинов подчеркнул, что тексты воспроизведены по современным правилам правописания, с сохранением стилистических и языковых особенностей подлинных текстов. Имена собственные, этнонимы и географические названия даны в транскрипции подлинника.

Следующим важным изданием Института истории и этнологии стал новый школьный учебник для 8-го класса «История Казахстана», охвативший столетний период с XVIII по XIX век. Время это было неспокойным и вошло в историю кровопролитными казахско-джунгарскими войнами первой половины XVIII века, противоречивыми процессами потери Казахским ханством независимости. В таких непростых условиях бесстрашный Абылай-хан предпринимал попытки сохранения ханства. Против колониальной политики царизма выступали лучшие представители народа. Среди них были Сырым Датулы, Жоламан Тленшиулы, Исатай Тайманулы, Махамбет Утемисулы, Жанкожа Нурмухамедулы, Кенесары Касымулы.

В учебнике рассказывается и о следующем историческом периоде – заселении Казахстана представителями других народов. Несмотря на колониальный характер политики царизма, в зарождавшемся на древней казахской земле новом обществе закладывались основы дружественных толерантных отношений. Авторы постарались написать учебник доступным, понятным языком, представить историю так, чтобы школьникам было интересно узнавать прошлое своей страны, помочь им ориентироваться в настоящем и уметь строить будущее, поскольку сама история учит, что народ, не знаю­щий своего прошлого, не имеет будущего.