Масштабы требуют инфраструктуры

Статьи,Образование
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Утро 1 сентября в селе Шарбулак Казыгуртского района было непривычно оживленным. К школе шли дети, рядом с ними – родители. Кто-то спешил на праздничную линейку, остальные с интересом рассматривали новое здание. Трехэтажная школа на 300 мест стала одним из девяти образовательных объектов, введенных в области к началу учебного года.

фото пресс-службы облакимата

Для жителей Шарбулака это не просто современное здание, а новые возможности для детей. Здесь есть учебные кабинеты, спортивный зал, мастерские, медицинский кабинет, библиотека с читальным залом и столовая на 300 мест. Стоимость объекта – 1,9 млрд тенге. Площадь здания – 4,3 тыс. кв. м, земельного участка – 7,1 тыс. кв. м. Школа полностью обеспечена инженерной инфраструктурой: подключена к системам электроснабжения, отоп­ления и водоснабжения, предусмотрена канализация.

Новый учебный год начался с перемен и для школьников села Интымак Толебийского района. Здесь вместо прежнего здания построена школа на 150 мест. Площадь объекта – 2,7 тыс. кв. м, стоимость строительства – 1,5 млрд тенге. Помимо учебных кабинетов, столовой и спортивного зала, на территории школы оборудованы футбольное и волейбольное поля, детские игровые площадки.

Особое внимание уделено трудовому обучению. В спецклассах и дополнительном здании школьники смогут осваивать столярное дело, металлообработку, шитье и кулинарию. Так у детей появляется возможность не только получать знания, но и приобретать практические навыки, пробовать себя в разных направлениях и раньше задумываться о будущей профессии.

Масштаб образовательной системы региона хорошо отражают цифры. Сегодня в Туркестанской области работают 1 106 школ, в которых обучается более 550 тыс. детей. Это примерно каждый седьмой школьник Казахстана.

Всего в регионе действуют 1 441 дошкольное учреждение, 43 колледжа, 42 учреждения дополнительного и 40 специального образования. При таком количестве учащихся развитие школьной инфраструктуры становится одной из ключевых задач. Речь идет не только о строительстве новых объек­тов, но и о ремонте действующих школ, их оснащении и внедрении современных образовательных технологий.

В 2024–2025 годах в области введены в эксплуатацию 29 новых комфортабельных школ в рамках проекта «Келешек мектептері». Еще 13 строятся за счет областного бюджета. В 2027–2029 годах планируется ввести 58 образовательных объектов общей проектной вместимостью 16 830 ученических мест, в их числе 40 новых школ и 18 пристроек.

Предусмотрено строительство школ в трех населенных пунктах, где сегодня их нет, а также решение проблем 15 аварийных и 20 переоборудованных школ. Параллельно по поручению Главы государства проводится капитальный ремонт и модернизация 115 школ.

Существенную поддержку оказывает ОФ «Қазақстан халқына». В 2022–2025 годах на образовательные проекты в регионе было направлено 5,3 млрд тенге.

Еще одно важное направление – цифровизация. В области выделены средства на внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. Современным цифровым оборудованием планирует­ся оснастить 145 малокомплектных школ.

#Образование #школа #1 сентября #День знаний #Шарбулак

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