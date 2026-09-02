Жарайсың, Жания!

В возрастной категории до 13 лет наша спортсменка продемонстрировала безоговорочное превосходство: на пути к финалу она всухую – со счетом 3:0 – разгромила соперниц из Словении, Индии, Сингапура и трех представительниц Хорватии. В решающей схватке за чемпионский титул Жания сломила сопротивление Хуан Кристал из Сингапура (3:1), поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.