Жарайсың, Жания! Спорт 2 сентября 2026 г. 2:00 Абзал Камбар Юная представительница сборной Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на престижном международном турнире серии WTT Youth Contender в словенском Оточце. В возрастной категории до 13 лет наша спортсменка продемонстрировала безоговорочное превосходство: на пути к финалу она всухую – со счетом 3:0 – разгромила соперниц из Словении, Индии, Сингапура и трех представительниц Хорватии. В решающей схватке за чемпионский титул Жания сломила сопротивление Хуан Кристал из Сингапура (3:1), поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. #Спорт #настольный теннис #Жания Бекмухамбетова