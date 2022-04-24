Армейская спортсменка стала двукратной чемпионкой Азии по женской борьбе

Представительница Центрального спортивного клуба Министерства обороны Жамиля Бакбергенова завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе в Улан-Баторе.

В соревнованиях по женской борьбе, которые проводятся по круговой системе, в весовой категории до 72 килограммов армейская спортсменка победила всех своих соперниц и уверенно заняла первое место.

Это второй успех Жамили Бакбергеновой на континентальном первенстве. Ранее она становилась чемпионкой Азии в 2020 году.