Армейский полиглот

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Солдат срочной службы регионального командования «Восток» Бейбарыс Ислам посвящает свободное время не только родному языку, но и изучению иностранных.

Бейбарыс уже удивил командиров знанием пяти языков: казахского, русского, английского, турецкого, арабского. Военное дело он постигает в артиллерийской бригаде Аягозского гарнизона, основанной более 70 лет назад. На эту часть возложены ответст­венные задачи, требующие специальной выучки и знания современных технологий. Солдат постигает их так же, как и другие рядовые.

А вот в личное время он старается пополнить свой языковой багаж. Цель Бейбарыса – освоить более десяти иностранных языков. Командиры только поддерживают интересное хобби своего подчиненного, помогаю­щее развиваться и расширять кругозор. Как отметили в гарнизоне, солдат с удовольствием делится знаниями со всеми сослуживцами. Одни обращаются к нему, чтобы подтянуть казахский, потренироваться в диалогах. Другие «заражаются» интересом к английскому, арабскому, турецкому, просят дать уроки. Многие военнослужащие спрашивают у парня, для чего ему такие знания. Никакого секрета нет. Бейбарыс всегда честно отвечает: чем больше в твоем активе языков, тем масш­табнее и свободнее ты мыслишь. Недаром говорят, что полиглоты – люди мира.

– Есть мудрое и справедливое высказывание «сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», – говорит Бейбарыс Ислам. – Для меня примером служит Президент Касым-Жомарт Токаев, владеющий несколькими иностранными языками. В мире идут процессы глобализации, Интернет открыл для общения всю планету. Если есть знание иностранных языков, можно найти друга в любой стране, на любом континенте.

Что бы ни происходило, для Бейбарыса язык номер один всегда и везде – государственный, казахский. По словам парня, только при условии знания казахского языка можно по-настоящему открыть для себя самобытность народа, его характер. И своим сослуживцам он объясняет: поговорить на казахском – это не только пообщаться, но и углубиться в традиции народа. Потому солдат охотно делится знаниями с русскоязычными военнослужащими.

– Это также показатель возросшего интереса населения к языкам, его потребности в обществе. Я рос в многоязычной среде и видел, что знание нескольких языков дает заметное конкурентное преимущество, – рассказал Бейбарыс. – Перед человеком открываются многие двери, появляются новые возможности. Меняется взгляд на мир и общество, жизнь становится ярче. Многие даже пересматривают свои идеалы и ценностные ориентиры.

В гарнизоне охотно поддерживают хобби солдата. Как отметили военные, с учетом геополитической обстановки изучение иностранных языков становится все актуальне. Например, английский входит в число мировых языков и активно используется по линии международного сотрудничества Министерства обороны РК. Турецкий является родным для 85 млн человек в мире и входит наряду с казахским в группу тюркских языков. Чем не мотив, чтобы выучить его? Специалистов со знанием арабского в военном ведомстве вообще по пальцам пересчитать, хотя он является одним из официальных языков ООН. Сегодня арабский более чем актуален как для экономического сотрудничества Казахстана, так и для стратегического.

– В стране немало людей образованных, разносторонних, свободно владеющих несколькими языками, – заключили в Аягозском гарнизоне. – Мы рады, что один из них – рядовой Бейбарыс Ислам – проходит службу в нашей артиллерийской бригаде.

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