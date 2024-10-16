Нарушения в сфере безопасности обнаружили в организациях образования ЗКО

Многочисленные нарушения требований правил пожарной безо­пасности выявлены в детских садах, организациях среднего, технического и профессионального образования в ходе прокурорской проверки на предмет обеспечения безопасности детей.

коллаж из архива "КП"

Всего за девять месяцев текущего года 431 организация образования региона допустила такие нарушения.

Системными являются неисправность автоматической пожарной сигнализации, отсутствие объемных световых знаков «Выход», «Эвакуационный (запасный) выход», используемых на путях эвакуации, непроведение технического освидетельствования систем и установок пожарной автоматики и многое другое.

В 414 организациях не соблюдаются санитарные правила. Наличие бактерий группы кишечных палочек выявлено в пищеблоках и пробах, взятых из готовых блюд, в 52 частных и 13 государственных детских садах.

Допускается хранение пищи в холодильниках без соблюдения температурного режима, а готовые блюда кухня отпускает на три часа раньше положенного времени. Спальные принадлежности не заменяются своевременно, а некоторая мебель для детей давно требует обновления. Кроме того, отсутствуют медицинские документы у рабочих.

Сегодня по закону организации дошкольного и среднего образования должны быть оснащены системами видеонаблюдения. Между тем, как установили прокуроры, в 18 организациях камеры находились в неисправном состоянии. А ведь с их помощью можно отследить не только проникновение на территорию посторонних, но и применение педагогами недозволенных методов воспитания. В трех детских садах уже установлены и зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований факты систематического грубого обращения с детьми.

По итогам досудебного расследования уголовные дела прекращены за примирением сторон. Воспитатели уволены. Состоялся приговор суда и в отношении педагога, работавшего по поддельному диплому.

Выявили прокуроры и то, что в 90 школах и колледжах был открыт беспрепятственный доступ на сайты порнографического и экстремистского характера, а также к информации о насилии, азартных играх, наркотических и алкогольных средствах.

– По всем нарушениям организациями образования приняты меры по их устранению. Защищены права 71 тысячи детей. Дисциплинарную ответственность понесут 236, административную – 262 лица, – сообщила старший помощник прокурора области Жанар Имангалиева на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Также спикер отметила, что в рамках проекта «Счастливое и безопасное детство», реализуемого с прошлого года, мобильные группы посетили более пяти тысяч неблагополучных семей. Это малоимущие и неполные, а также семьи, где один или оба родителя состоят на учете пробации и административного надзора.

В результате за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию детей в судебном порядке ограничены права девяти родителей, шестеро лишены родительских прав, 1 214 привлечены к административной ответственности.

Материальная помощь оказана 270 семьям, 72 несовершеннолетних поставлены в очередь на получение жилья, две квартиры выданы.