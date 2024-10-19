День Республики – символ гордости и независимости

Данный акт имеет особое значение для нашей страны. Здесь впервые была закреплена идея о независимости Казахстана.

Документ является правовой основой для последующих конституционных актов, в которых было юридически оформ­лено суверенное развитие страны. Это Конституционный закон о независимости РК от 16 декабря 1991 года, первая Конституция суверенного Казахстана, принятая 28 января 1993 года, действующая Конституция, принятая на референдуме 30 августа 1995 года.

Декларация провозгласила идею о том, что Республика Казахстан выступает самостоятельным субъектом международных отношений, может определять внешнюю политику в своих интересах и самостоятельно решать вопросы внешнеэкономической деятельности. Поэтому в 1995 году день 25 октября был занесен в календарь праздничных дат в качестве Дня Республики. И сегодня для нас этот день – символ гордости и независимости.

Чрезвычайная важность этой даты в том, что с нее берет начало становление и развитие современного Казахстана. Это, без сомнения, переломный момент в много­вековой истории казахского народа.

Восстанавливая историческую справедливость, Президент страны Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая в Улытау – колыбели казахской государственности – выдвинул инициативу возродить День Республики и придать ему статус национального праздника. В связи с этим были внесены изменения в Закон «О праздниках в Республике Казахстан».

В разработке Декларации о государственном суверенитете большую роль сыграли выдающиеся ученые-государствоведы, конституционалисты, академики Национальной академии наук РК Салык Зиманович Зиманов, Султан Сартаевич Сартаев, Мурат­ Таджи-Муратович Баймаханов, Гайрат Сапаргалиевич Сапаргалиев. Их имена известны всем юристам нашей страны. Будучи государственными деятелями, депутатами высшего представительного органа, сотрудниками Национальной академии наук и Казахского национального университета им. аль-Фараби, они внесли неоценимый вклад в разработку проекта Декларации о государственном суверенитете.

Отметим, что в стенах Верховного совета проходила сложная борьба между противниками и сторонниками суверенитета страны. Наши академики отстояли все прогрессивные положения, участвовали в разработке и принятии декларации, дали блестящий научный анализ содержания и подчеркнули историческое значение этого акта. Его принятие вызвало духовный подъем и восторженные отклики казахстанцев.

В 1991 году были приняты еще два акта, имеющих конституционный характер. Так завершился процесс закрепления суверенитета и независимости на высшем уровне.

10 декабря 1991 года принимается Закон РК «Об изменении наименования Казахской Советской Социалистической Республики». Хотя этот закон не назывался конституционным, он фактически был таковым. Значение его в том, что с наименования республики была снята классовая основа государственной организации. Также значимость этого акта состоит в признании политического самоопределения всего народа: Казахская ССР переименовывается в Республику Казахстан, «исходя из стремления многонационального народа Республики к построению демократического, независимого, миролюбивого, правового государства, основанного на принципах самоопределения».

Правовое закрепление суверенитета и независимости страны завершает Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года. В нем говорилось, что Верховный совет, «выражая волю народа Казахстана, подтверждая право казахской нации на самоопределение... провозглашает независимость Республики Казахстан».

В этом Конституционном законе впервые устанавливается независимость Казахстана, получают закрепление элементы, присущие независимому государству: единое гражданство, территориальная обособленность, самостоятельная система государственных органов, экономическая система, соответствующая статусу независимого государства, наличие собственных вооруженных сил. Одним из главных принципов в проекте выступала идея общественного договора, неотчуждаемости и неделимости народного суверенитета: «Единственным носителем суверенитета и источником власти в Казахской ССР является ее народ, который осуществляет государственную власть как непосредственно, так и через представительные органы на основе Конституции Казахской ССР».

Охрана прав и свобод всех граждан Казахстана – одна из важнейших идей, которая легла в основу проекта Декларации о государственном суверенитете. Можно сказать, что данный документ стал первой декларацией прав человека в Казахстане.

Таким образом, этот документ заложил правовые основы современного Казахстана. Можно констатировать, что декларация выражает непреходящие ценности, проверенные практикой государственного управления во всех цивилизованных странах. К таким основополагающим принципам следует отнести ценность человеческой жизни, защиту прав и свобод граждан; правовое и демократическое государство; суверенитет государственной власти Казахстана во внутренних и внешних делах как субъекта международного права; неделимость и неприкосновенность территории страны; добровольность вхождения в союзы; принцип национального государства с обеспечением правового равенства и равных возможностей для представителей всех наций и народностей; институт собственного гражданства; разделение властей; многообразие и равенство форм собственности, принадлежность всего национального богатства народу Казахстана в лице Казахской Республики; политичес­кий плюрализм и другое.

Нормы и положения декларации нацеливали на решение сложных, трудоемких и многообразных задач в процессе возрож­дения и формирования независимого казахстанского государства и общества. Декларация стала основой национального законодательства, Конституции 1993 года и действующей Конституции 1995 года, так как формирование национального права представляет собой проявление и материа­лизацию государственного суверенитета.

Таким образом, принятие Декларации о государственном суверенитете Казахстана трудно переоценить. Она стала итогом объективного и неустанного стремления народа Казахстана к подлинному суверенитету, к незыблемости казахской национальной государственности, результатом реализованной воли нашего народа по вхождению в семью цивилизованных, свободных государств и обществ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в октябре 2022 года, выступая на торжест­венной церемонии вручения государственных наград и премий, отметил, что казахский народ много лет шел по священному пути к суверенитету. «Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной Независимости. Поэтому этот документ имеет историческое значение. С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника. Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией. День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность», – сказал он. Президент подчеркнул: «Декларация о суверенитете – победа смелости и дипломатии, разума и терпения. Очень скоро мы почувствовали силу этого исторического документа. Мы обновили устои общества и устремились к новым вершинам. Пережив непростой переходный период, Казахстан пошел по пути построения сильной государственности».

Декларация о государственном суверенитете провозгласила принцип верховенства Конституции Казахской ССР и законов на территории нашей страны, право приостанавливать здесь действие актов Союза ССР, нарушающих суверенные права республики. Именно с этой декларации начинается фактическое осуществление республикой своего государственного суверенитета. Находясь в составе СССР, Казахстан был суверенным только юридически, но фактически не обладал суверенитетом и, соответственно, не мог выступать реальным субъектом международного права.

В декларации 25 октября 1990 года была закреплена неделимость и неприкосновенность территории Казахстана, страна определена как субъект международного права. Объявление исключительной собственности республики на все природные ресурсы, экономический и научно-технический потенциал позволили проводить самостоятельную экономическую политику. Впервые декларация отказывается от классового подхода к определению социальной основы государства и провозглашает национальный характер государственности. Декларация стала базовым основополагающим законодательным актом, с которого начался этап дальнейшего развития государственно-правовой системы страны по пути оформления полной государственной независимости.

Провозглашение государственной независимости Республики Казахстан стало величайшим событием в жизни казахского народа. Наша страна стала равноправным членом мирового сообщества. Казахский народ избавился от опасности исчезновения как нации. Созданы были условия для возрождения и развития культуры, традиций, языка, для формирования и развития национальной интеллигенции. Казахи, вынужденно покинувшие страну в годы правления большевиков, получили возможность вернуться на историческую родину.

«Независимость государства – это не просто декларация. Построение подлинной Независимости – это каждодневный кропотливый труд, выверенная и последовательная политика. Мы сохранимся как нация в глобальном мире, только имея сильное и независимое государство. Мы должны твердо придерживаться этой непреходящей истины. «Независимость превыше всего!» – эти слова должны стать нашим девизом», – подчеркивает Президент страны Касым-Жомарт Токаев.