Эксперты ООН предложили рекомендации по регулированию ИИ

Цифровизация
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Елена Иванова

Нужна глобальная структура управления

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Консультативный орган высокого уровня по искусственному интеллекту (КОИИ), созданный по инициативе Генерального секретаря ООН в 2023 году, представил Глобальный план действий по устранению рисков, связанных с искусственным интеллектом.

План изложен в итоговом докладе консультативного органа «Управление искусственным интеллектом в интересах человечества». В нем международному сообществу предлагается принять ряд мер, в том числе заложить основы глобальной архитектуры управления ИИ, основанной на международном сотрудничестве, устранить пробелы в существующих механизмах и работать сообща в целях содействия развитию и защите прав человека.

Как отмечается в докладе, искусственный интеллект может принести позитивные изменения в различные сферы, но без необходимого контроля возможности этой технологии могут не проявиться или будут распределены несправедливо. Дело в том, что на сегодняшний день из 193 государств – членов ООН только семь являются участниками инициатив в области управления ИИ. 118 стран (в основном Глобального юга) не принимают никакого участия в связанных с этим процессах.

«Из-за увеличения цифрового разрыва преимущества ИИ могут быть доступны лишь небольшому числу стран, компаний и отдельных лиц», – цитирует доклад Служба новостей ООН. Кроме того, ИИ несет различные риски, в том числе для мира и безопасности, а также связанные с энергопотреблением поддерживающих искусственный интеллект систем во время климатического кризиса.

Поэтому, как указывается в докладе, разработку, внедрение и использование такой технологии «нельзя оставить только на усмотрение рынка», поскольку речь идет о трансграничной по структуре и применению технологии, требующей глобального подхода.

Пока же глобальной структуры по управлению ИИ не существует. Поскольку его дальнейшее развитие находится в руках нескольких транснациональных компаний, базирующихся в нескольких странах, результаты внедрения ИИ могут быть навязаны большинству населения планеты без его участия в принятии решений в той или иной форме. Поэтому доклад указывает на пробелы в текущем международном ландшафте управления ИИ и предлагает меры по их устранению, включая создание глобальных механизмов управления.

Так, авторы доклада предлагают создать международную научную группу экспертов по ИИ для предоставления беспристрастных научных знаний в этой области. Данная группа, поддерживаемая командой сотрудников ООН, поможет странам выработать общее понимание искусственного интеллекта и устранить информационное неравенство между государствами и регионами мира. Группа будет готовить ежегодные доклады о возможностях, рисках и тенденциях в области ИИ.

Кроме того, предлагается организовать обмен стандартами искусственного интеллекта с участием представителей организаций по стандартизации, технологических компаний и гражданского общества для обеспечения технической совместимости систем искусственного интеллекта в разных странах.

Эксперты также заявляют о необходимости создания глобальной сети по развитию потенциала искусственного интеллекта, а также глобального фонда ИИ для устранения пробелов в потенциале.

План не носит юридически обязывающего характера для государств – членов ООН, но, по мнению экспертов в этой области, содержит идеи, которые так или иначе должны найти отражение в международных докумен­тах и национальных законодательствах. Поскольку перед каждой страной сейчас стоит задача сформулировать приоритеты и подходы к регулированию ИИ, то подготовленный специалистами ООН доклад позволит выделить главные ориентиры в этом направлении.

Самое главное – в развитых странах должно сформироваться понимание, что без выравнивания уровней технологического и экономического развития глобальное гармоничное общество построить не удастся.

#ООН #цифровизация #эксперты #ИИ

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