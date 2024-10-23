Нужны новые подходы

Два года назад День Рес­публики вновь получил статус национального праздника. Но за минувшие десятилетия страна прошла новые этапы развития, реформы произошли в политической и социальной жизни государства, изменились и сами казахстанцы. Поэтому сегодня редакция «КП» обратилась к участникам «Эксперт-совета» с вопросом: какие новые подходы необходимы в праздновании этой даты сейчас и какое значение День Респуб­лики имеет для современного казахстанского общества?

С особым настроением

Икрам Адырбеков, государственный

и общественный деятель:

– Всем известно, что в период советской власти в истории казахского народа вместе с достижениями было немало трагических страниц. В результате насильственной коллективизации в 1932–1933 годах и возникшего в результате масштабного голода погибла почти половина населения, многие подверглись гонению и вынуждены были покинуть родные края. Самые образованные представители нации были репрессированы.

На грани исчезновения находились казахский язык, традиции народа, существовала реальная угроза расчленения территории. Наш народ испытал на себе последствия ядерных испытаний.

Поэтому принятие Декларации о государственном суверенитете стало ярчайшим историческим событием в жизни и судьбе казахского народа, навсегда избавившим его от страха исчезновения как нации.

Надо отметить, что именно с принятием этого документа начались реальные конкретные шаги на пути к получению независимости Казахстана как субъекта международного права. Законодательно был закреплен принцип территориальной целостности страны.

Декларация передала ценность многовековой истории государственности Казахстана, закрепила положения для возрождения и развития культуры и традиций, языка. С момента принятия ­Декларации о государственном суверенитете начинается новая эпоха, эпоха независимого развития, позволяющая в полной мере реализовать интересы и чаяния народов, живущих здесь.

Празднование этой даты, конечно, должно наполняться новыми подходами, мероприятиями, которые станут новой народной традицией. Например, вывешивание флага страны на зданиях, домах. Концерты, ярмарки на площадях, фейерверки, коллективные и семейные мероприятия, спортивные акции.

Неплохо накануне праздника проводить собрания в трудовых коллективах, отмечать заслуги ветеранов отраслей. То есть создать общее праздничное настроение. Можно не ограничиваться одним праздничным днем, а сделать выходными также 26 и 27 октября, чтобы казахстанцы могли планировать в эти дни поездки по стране, встречи с родными. Это, на мой взгляд, придаст празднику особый статус, которого он достоин.

Символ консолидации

Еркин Абиль, депутат Мажилиса

Парламента РК:

– Говорить о новых подходах к празднованию Дня Республики довольно сложно, ведь у нас и старые подходы не очень-то сформировались. 13 лет этого праздника не было в календаре, в 2022 году его вернули в статусе национального, но складывается ощущение, что для многих казахстанцев это просто еще один выходной день.

Отметим, однако: это единственный национальный праздник, что подчеркивает его особый статус и необходимость выведения из рамок официального празднования на действительно общенациональный и всенародный уровень.

Напомню, что в 1995 году 25 октября стало отмечаться именно как национальный праздник. В 2001-м он был реорганизован в государственный, а в 2009-м и вовсе пропал из календаря. Между тем статус национального предполагает, что это главный праздник страны, и формат его должен соответствовать данному статусу. Цель такого праздника – сплочение нации вокруг значимого символа, которым для ­Казахстана стало провозглашение государственного суверенитета и курса на независимость.

Значимость национального праздника для любой нации, в том числе современного казахстанского общества, очень высока. Английский этнолог Энтони Смит говорил, что без коллективной исторической памяти нет коллективной идентичности, а без коллективной идентичности нет нации. Иными словами, национальный праздник – один из инструментов формирования политической (или гражданской – кому какой термин нравится) нации.

Символизм Дня Республики заключается в том, что в этот день впервые в своей новейшей истории, впервые с момента потери государственности в середине XIX века Казахстан провозгласил суверенитет. Рес­публика объявила, что государственная власть Казахстана обладает верховенством, самостоя­тельностью, полнотой на своей территории, самостоятельно решает все вопросы, связанные с политическим, экономическим, социальным и этнокультурным развитием.

Было провозглашено верховенство законов Казахстана на его территории. Казахстан и де-юре, и де-факто становился суверенным государством. После этого провозглашение независимости стало только вопросом времени и конкретной тактики достижения долгожданного статуса.

Важно объединить общество вокруг данного исторического символа, консолидировать вокруг идеи независимости как главной ценности. Праздник может и должен стать центром общественных дискуссий об основах государственного суверенитета и допустимых границах интеграционных процессов, без которых немыслим современный мир.

Я думаю, в течение ближайшего времени День Республики станет таким же символом ­Казахстана, каковым является День взятия Бастилии для французов или День святого Патрика для ирландцев.

Не просто выходной

Бакытжан Темирболат,

директор Президентского центра:

– День Республики – единственный национальный, а значит, главный праздник Казахстана. Но это отличие от других праздников понимают, к сожалению, далеко не все казахстанцы. Для большинства это лишь дополнительный выходной день. Если набрать в поисковике Google «25 октября», то основные запросы сводятся к двум формулировкам: «25 октября – как отдыхаем?» и «25 октября – выходной или нет?»

Между тем 25 октября 1990 го­да была принята Декларация о государственном суверенитете – основополагающий документ, ставший отправной точкой на пути Казахстана к обретению независимости.

В этой связи совершенно справедливо Президент Касым-­Жомарт Токаев назвал День Рес­публики «днем суверенитета Казахстана, который мы должны отмечать как главный праздник нашей страны».

В соответствии с Указом Главы государства от 29 сентября 2022 года День Республики получил статус национального праздника, что еще раз подчеркнуло его исключительное истори­ческое значение для ­казахстанской ­государственности.

Однако официальной информации с разъяснениями идейного содержания и формата проведения Дня Республики, а также наших государственных праздников в широком доступе явно недостаточно.

К примеру, за рубежом такого рода информация является обыч­ной практикой. Так, на сайте Госдепартамента США имеется целый раздел, посвященный ключевым праздникам, отмечае­мым в Соединенных Штатах.

Там можно найти подробные сведения об истории праздников, имеющих к ним отношение исторических фактах, выдающихся людях. Кроме того, там содержатся своего рода инструкции, как отмечать каждый праздник. Естественно, такая информация закладывает нормы и образцы общественного поведения, что немаловажно при проведении праздничных мероприятий.

Применительно к нашему Дню Республики, наверное, тоже было бы правильным размещать на официальных сайтах и аккаунтах ответственных государственных органов соответствующую информацию о содержании наиболее значимых дат и формате их празднования. Причем речь идет об открытых для широкой общественности материалах, поскольку какие-то служебные циркуляры, скорее всего, имеются.

В этих целях было бы не лишним запросить также и предложения граждан, обобщив наиболее ценные из них. В качестве официальных мероприя­тий наряду с торжественными собраниями можно было бы проводить, например, во всех учебных заведениях страны обязательные открытые уроки и лекции в преддверии Дня Рес­публики. Или организовывать акции, подобно той, которую в прошлом году инициировали жители столицы – флешмоб «Менің елім – менің туым», вывесив в День Республики на своих балконах и окнах более тысячи флагов.

Все эти вопросы приобретают особую актуальность с учетом предстоящего в следующем году празднования нашей страной 35-летия со дня принятия ­Декларации о государственном суверенитете Казахстана.

Во имя исторической справедливости

Наталья Калашникова,

заведующая кафедрой АНК ЕНУ

им. Л. Н. Гумилева, член Совета АНК:

– В 2022 году в преддверии 25-летия Конституции Казах­стана Президент Касым-Жомарт Токаев вернул в календарь государственных праздников День Республики. Это справедливое решение – учредить его, как национальный праздник. Оно продиктовано желанием восстановить историческую справедливость, подчеркнув значение 25 октября как даты, с которой началась новая эпоха в жизни страны.

Принятие Декларации в 1990 году стало ответом на вызов текущего политического процесса, исторической необходимостью закрепления гарантий суверенитета Казахской ССР в общественной, политической, культурной и экономической сферах жизни республики. Общественно-политическая стабильность стала критически важным условием для успешного дальнейшего развития Казахстана, улучшения благосостояния граждан.

В предстоящем году будет отмечаться 35-летие со дня принятия Декларации. Этот этап является не только важным историческим событием, но и служит основой для дальнейшего эффективного проведения реформ и программ развития, реализации конституционных принципов общественного согласия и социальной справедливости.

С первых дней обретения суверенитета государство берет на себя ответственную миссию, обеспечивая благоприятные условия консолидации вокруг казахстанских ценностей, формируя символы, объединяющие граждан. Заложенные в Декларации основополагающие принципы, основанные на верховенстве закона и демократических постулатах, позволяют управлять страной, проводить последовательную политику по сохранению стабильности в обществе и укреплению национальной идентичности, обеспечивая доверие граждан к государству.

Выступая на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс», Глава государства – Председатель Ассамблеи народа ­Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул важность демократического развития, воплощения политических и экономических реформ, при этом напомнив, что «...крайне важно укреплять единство нашего народа. ...Нация, объединенная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди».

История и празднование Дня Республики сегодня имеют важное значение для молодежи. В таком контексте образование, нау­ка, общественно-полити­ческая культура играют ключевую роль в воспитании патриотизма и гражданственности, подготовке высококвалифицированных специалистов для социально-экономического и политического развития страны.

Следует особо подчеркнуть актуальность развития фундаментальных и прикладных исследований, связанных с историей, культурой, казахстанскими особенностями национального строительства, этническим многообразием, исторической памятью, в том числе с участием молодых исследователей.

Празднование Дня Республики в обновленном формате – это символ национального единства, гордости за страну, осознания необходимости дальнейшего укрепления независимости и суверенитета. Сопричастность каждого из нас к активно идущим процессам преобразований в стране формирует общест­венный оптимизм, который так важен для движения вперед.

Социальный аспект

Элина Масагутова,

директор РГУ «Қоғамдық келісім»:

– Возвращение праздника Дня Республики стало закономерным в контексте объективного отражения истории нашей страны и охвата всех этапов ее становления и развития.

Безусловно, такой день должен быть украшен праздничными и культурными мероприятиями. Чествование и награждение достойных граждан, внесших вклад в развитие страны, однозначно должно оставаться элементом празднования. Однако тенденции современного мира диктуют переход к более практичным и дипломатичным вещам.

Социальные проекты ­должны выходить на передний план.

Важным становится персональное участие каждого граж­данина без оглядки на государственные органы или другие организации. Мы видим хорошую тенденцию проведения социальных, экологических и волонтерских акций различными НПО и политически­ми партиями, этнокультурными объединениями. К примеру, в течение года Ассамблея народа Казахстана проводит акцию «Караван милосердия» и ко Дню Республики подводит итоги благотворительной деятельности.

Что касается подрастающего поколения, то здесь большую роль играют организации образования, выступающие в качестве среды для укрепления жизненно важных навыков, ценностей и позитивного, ответственного отношения к окружающим, а в глобальном смысле – и к стране.

На мой взгляд, День Республики становится объединяющим фактором всех казахстанцев, еще одним дополнительным поводом доказать свой патриотизм конкретными делами на благо общества и страны.

В позитивном политическом ключе

Нуралы Камал,

ведущий аналитик Института евразийской интеграции:

– В 2022 году Президент ­Касым-Жомарт Токаев принял важное и справедливое решение по восстановлению Дня Респуб­лики и наделению его статусом национального праздника. День 25 октября имеет беспрецедент­ное историческое значение и связан с судьбоносным событием – подписанием Декларации о государственном суверенитете КазССР.

К третьему году празднования Дня Республики ­Казахстан подходит в позитивной политической форме. Созданы все законодательные условия для поступательной демократизации общества. Расширена практика прямых выборов на уровне представительных органов – Мажилиса и маслихатов. С 2025 года, помимо сельских глав админис­траций, казахстанцы начнут повсеместно напрямую избирать акимов районов и городов областного значения. Это наглядно отражает суть респуб­ликанской формы правления, согласно которой высшую власть в центре и на местах осуществляют избранные органы. К слову, еще в 2021 году граждане могли напрямую избирать только Президента.

Также с момента принятия поправок в Конституцию 2022 года в Казахстане полностью переза­гружены ключевые полити­ческие институты, сбалансированы полномочия Президента, Пар­ламента, Правительства и местных органов самоуправления. Этот тренд продолжится с учетом дальнейшей трансформации механизмов госуправления и повышения политической конкуренции на местах. Эффект от этих реформ будет планомерным, учитывая, что демократизация – процесс длительный и комплексный.

Поэтому День Республики несет в себе как ключевые ценности нашего суверенитета, так и отражает саму природу современной политической системы, направленной на поступательное демократическое развитие. Празднование этого дня в стране должно укреплять данное понимание и ценности.