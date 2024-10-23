Контрафакт на миллионы

– В ходе проверок в магазинах и складских помещениях выявлена значительная партия контрафактной продукции.

В том числе табачные изделия марок ORIS и МАС, не имеющие средств идентификации, а также алкогольные напитки с подозрительными учетно-контрольными марками неизвестного образца. Среди поддельной алкогольной продукции были известные бренды – Jameson, Jack Daniel’s, «Абсолют», «Русский стандарт», «Хортица», «Бульбаш», «Мороша» и другие, – рассказали в пресс-службе департамента государственных доходов по области Абай.

Итоги проверок впечатляют: изъято 35 507 пачек сигарет общей стоимостью около 29 млн тенге. Ущерб в виде неуплаченных акцизов в бюджет составил 11,3 млн тенге. Изъято 10 297 бутылок алкогольной продукции на сумму более 11 млн тенге. Кто будет возмещать ущерб государству, решат после разбирательства в департаменте экономических расследований, куда переданы материалы проверки.