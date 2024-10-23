Образ, сотканный из мифов и легенд

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Дина Устиненко
старший корреспондент отдела культуры

У главного входа университета «Туран» отныне всех встречает гордая дочь Великой степи – легендарная Турандот

фото Юрия Беккера

Турандот часто называют фантас­тической басней, вымышленной легендой, но для казахстанцев она стала олицетворением лучших особенностей тюркской женщины, неким собирательным образом женщин Турана. А кто она, настоящая женщина Востока? Прежде всего она прекрасна и мудра, заботлива и нежна, прекрасная хранительница очага, но способная в любой момент встать на защиту своей семьи и земли. Этот образ, сотканный из множества восточных мифов и легенд, до сих пор вдохновляет мировых деятелей культуры, наполняется разными смыслами и содержанием. И абсолютно каждый найдет в нем что-то для себя, глубоко личное, что будет отзываться только ему.

У главного входа университета «Туран» отныне всех встречает гордая дочь Великой степи – легендарная Турандот. Создатели алматинской Турандот уверены, что она придаст еще больше шарма и неповторимости облику прекрасного города и станет его новой уникальной достопримечательностью, местом единения молодых людей с их стремлением к просвещению и созиданию.

Торжественная церемония открытия скульптуры была приурочена ко Дню Республики Казахстан. Гость мероприятия народный артист СССР Асанали Ашимов назвал этот день исторической датой.

– Наши женщины – это наша гордость и богатство, – сказал он. – А для студентов открытие такой скульптуры – отличная мотивация учиться еще лучше, когда перед ними такая принцесса! Примерное поведение, дисциплина, порядок – вот что должно отличать наших студентов. А где порядок, там процветают культура, литература и все остальное.

Скульптура установлена за счет собственных средств университета «Туран». Ее автор – известный живописец и кинохудожник Нурлан Абишев, чьи работы признаны лучшими на многих международных конкурсах. Скульптура «Турандот» выполнена из бронзы. Ее высота – 180 см, диаметр – 100 см, высота постамента – 50 см.

– Почему нас вдохновила Турандот? – вопрошает ректор университета «Туран» Рахман Алшанов. – Мы изучали историю, первоисточники, предания и легенды, отделяя факты от художественного вымысла. В современном прочтении образ Турандот задает новую парадигму смыслов, созвучных миссии нашего университета – культура, образование и наука во благо общества. Турандот для нас сегодня – это часть глобальной истории и пространства, точка пересечения культур, науки, креативных индустрий и коммуникаций в цифровом мире. Это воплощение интеллекта и силы знаний в действии.

Сами студенты скульптуру восприняли очень благосклонно. По словам учащихся, она словно там и была всегда. С первого дня, как легендарная Турандот «поселилась» у здания университета, студенческое сообщество приступило к формированию новой традиции – здороваться с принцессой при входе, а уходя, подмигнуть ей и сказать «рахмет»!

#университет #Туран #скульптура #Турандот

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