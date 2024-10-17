Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу

Сельское хозяйство , Экономика , Гастрономия
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Коксуский сахарный завод в области Жетысу прекратил приемку сахарной свеклы у крестьянских хозяйств, несмотря на то что урожай этого корнеплода убран с полей едва ли наполовину.

Фото:freepik.com

– В нынешнем году прием сырья на заводе начали с 15 сентября, – пояснил ситуацию директор предприятия Алтынбек Абатов. – Сентябрь и начало октября оказались жаркими: мы приняли от аграриев уже 138 тысяч тонн сахарной свеклы, которая на кагатном поле (площадке для хранения) из-за жары начала портиться. На сегодня переработали 42 600 тонн, получив при этом всего 9 процентов сахара, что является очень низким результатом. Причина – происходящие в сахарном сырье химические процессы, ломающие всю технологию.

Директор предприятия отметил, что Коксускому заводу нужна хотя бы неделя для того, чтобы перебрать и переработать ту свеклу, что приняли первой, а затем предприятие возобновит приемку урожая у крестьянских хозяйств.

– Производственная мощность сахарного завода нынче и так немного увеличена – до 250 тысяч тонн, поскольку в регионе выращен большой урожай сахарной свеклы, – рассказал Алтынбек Абатов. – Сейчас работаем с зарубежными компаниями, чтобы нарастить объемы переработки.

В области Жетысу есть еще один действующий сахарный завод – Аксуский. Здесь дела обстоят лучше. По состоянию на середину октября на центральный свеклопункт предприятия принято 160 тыс. тонн сахарной свеклы, в том числе 15 тыс. – из Жамбылской области.

В среднем, как сообщили на предприятии, ежедневно здесь обеспечивается приемка сахарной свеклы в объеме 6,5–7,5 тыс. тонн. Работают три буртоукладочные машины и электробум Grimme. Нынче на заводе проведен капитальный ремонт мазутного хозяйства, системы химводоочистки, трех паровых котлов, турбогенератора, диффузионного аппарата.

Сейчас проводятся пусконаладочные работы двух котлов для запуска линий переработки и выпуска сахара из свекловичных корнеплодов урожая 2024 года. Но успеют ли фермеры убрать с полей и сдать на приемные пункты еще половину урожая?

– Выращиванием сахарной свеклы в нашем регионе занимаются 597 крестьянских хозяйств, – сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев. – Свеклой в текущем году в регионе занято 13 653 гектара посевных площадей. По предварительным подсчетам ожидается, что урожай корнеплода составит 615 тысяч тонн. Предполагается, что фермеры сдадут 250 тысяч тонн сырья на завод в Коксу и 365 тысяч тонн – на Аксуский сахарный завод.

По информации областного управления сельского хозяйства, получено уже 303,5 тыс. тонн сахарной свеклы при средней урожайности 464 центнера с гектара.

– Осталось убрать 7,2 тысячи гектаров сахарного корнеплода, и, думается, в короткие сроки фермеры это сделают, – подчеркнул Нурдаулет Кененбаев. – Сельхозтехники в регионе достаточно, в земле свекла не пропадет, тем более морозов пока нет. Аксуский завод запускает производство, то есть сырье он будет принимать постепенно, а Коксуский завод возобновит приемку 22 октября. Так что потерь урожая, как отметил руководитель областного управления сельского хозяйства, пока не предвидится.

#завод #сахар #область Жетысу

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