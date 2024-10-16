Как безопасно перевозить детей транспортом, рассказали в Минпросвещения

На сайте Комитета по охране прав детей размещен алгоритм обеспечения безопасности при транспортировке детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на данный госорган

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что документ направлен в регионы. В алгоритме четко прописаны обязанности руководителей организаций образования, порядок перевозки детей, требования к водителям, а также их обязанности.

Кроме того, устанавливается максимальная длительность перевозки, возраст детей, места посадки и высадки, прописаны требования к водителям, его обязанности.

Напомним, в августе восемь человек погибло в результате ДТП в Актюбинской области. Среди них было 5 детей – школьники с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу.

В конце прошлого года мужчина и двое школьников погибли в ДТП в Актюбинской области. Мужчина, был педагогом, сопровождавшим учеников на олимпиаду