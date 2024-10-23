Получать наибольший урожай с наименьшими потерями воды

Генеральный директор «Ирригатор Казахстан» Мурат Акшалов отмечает, что в качестве коммерческой инжиниринговой структуры они были не просто поставщиками в Казахстан систем из Израиля. Совместно с госорганами, международными организациями все эти годы компания организовывала образовательные курсы для фермеров, популяризируя влагосберегающие технологии, обучая правильному их применению.

По словам главы компании, современные технологии капельного орошения используются для сокращения потерь воды при поливе. Такие системы позволяют более точно контролировать ее подачу к растениям, что особенно важно в засушливый период. При этом бизнесмен напомнил, что Израиль сегодня является мировым лидером внедрения и популяризации культуры водосбережения. Имея в основном пустынные земли, здесь получают феноменальные урожаи овощей и фруктов.

– Нам надо тоже этому учиться, – считает Мурат Акшалов. – Наш завод – не просто производство, а пример культуры сбережения гидроресурсов. Мы учим полеводов получать наибольший результат с применением меньшего объема поливной воды.

За последнее время технология капельного орошения внедрена во многих областях страны. К примеру, вдоль Большого Алматинского канала по этой технологии выращивают яблоневые сады, в Жамбылской области – лук, сахарную свеклу, кукурузу, люцерну. В Туркестанской области системы используются в садоводстве, а также при возделывании хлопка, овощей.

Три года назад было принято решение о запуске местного производства, которое стало «дочкой» израильского холдинга Мetzer Group, одного из мировых лидеров по производству систем капельного орошения. Существенную помощь проекту оказал Фонд поддержки предпринимательства «Даму». Бизнесмены воспользовались одним из инструментов по субсидированию кредита, снизив его ставку с 21,75 до 13,75%. Заемные средства были направлены на строительство завода в Индустриальной зоне, закуп двух производственных линий.

Мурат Акшалов напомнил, что данное направление является важной задачей по повышению устойчивости сельского хозяйства страны к климатическим изменениям и служит более рациональному использованию водных ресурсов в условиях дефицита влаги. Сегодня государство всесторонне поддерживает в этом вопросе фермеров, предоставляя им субсидии на приобретение и внедрение влагосберегающих систем орошения.

Не секрет, что в южных регио­нах страны существует зависимость от поступления поливной воды из Кыргызстана и Узбекистана, откуда берут начало транс­граничные реки. В этих условиях руководство нашей страны ведет политический диалог с соседями. Тем не менее в Казахстане необходимо повсеместно внедрять культуру водосбережения, считает бизнесмен. Можно сказать, строи­тельство завода по производству систем капельного орошения стало личным вкладом бизнесмена в дело государственной важности.

Готовая капельная лента наматывается на катушки

Производство представляет собой светлое компактное помещение, которое состоит из одного большого цеха, где по периметру установлены производственные линии, а все рабочие кабинеты, мастерские и другие службы расположены вдоль них. Основным сырьем для выпуска капельной ленты и трубок служит паллиа­тивная крошка, которая под воздействием высокой температуры и давления превращается в однородную массу. Затем из нее получают капельные ленты. Это трубки со встроенными капельницами или отверстиями для равномерной подачи воды по всей длине.

Демонстрируя капельную ленту, генеральный директор отметил, что она должна быть эластичной и гибкой, а для этого требуется соответствующее сырье. Главное преимущество этой системы – экономия воды, постепенное орошение грунта на больших площадях, что защищает корни растений от гниения и прочих повреждений, возможность использовать растворимые в воде удобрения.

К примеру, для полива садов выпускаются специальные трубки, они больше в диаметре, прочнее и служат пять-семь лет. Завод производит около десяти видов трубок – для выращивания овощей, для полива интенсивных садов, для применения в процессе обустройства городского ландшафта, для теплиц.

– Растения – живой организм. Помните, диетологи нам все время рекомендуют не переедать для лучшего самочувствия и употреб­лять пищу маленькими порциями, но чаще. Так же и растение, оно испытывает стресс, если долгое время не получает влагу, а потом его заливают водой... При капельном орошении оно получает равномерное и достаточное для роста количество воды, – рассказывает Мурат Канатович.

Всем заводским производственным процессом руководят три специалиста во главе с директором, являющиеся обладателями технологических знаний. Рядовому персоналу остается следить за работой полностью автоматизированной производственной линии швейцарско-итальянской марки.

В течение двух месяцев израильские инженеры обучали казахстанских рабочих всем деталям процесса, который, надо сказать, контролируется в режиме оn-line израильскими специалистами.

Завод в Алматы – самое современное производство из имеющихся подобных предприятий по всему миру. Его производственная мощность – 126 млн погонных метров капельных трубок в год. Благодаря проекту создано 20 рабочих мест.

Завод является одним из лидеров по производству систем капельного орошения в Казах­стане, а также экспортером продукции в Россию, республики Закавказья и Центральной Азии.

– Самое главное, что продукция пользуется большим спросом у аграриев. Традиционный арычный метод полива очень трудоемкий, сельчане при этом не могут получать стабильных урожаев. Более того, рынок требует качественной продукции с соответствующим товарным видом. Таких результатов можно достичь лишь при капельном орошении, с помощью которого также можно подавать жидкие минеральные удобрения, для чего потребуется меньшее количество рабочей силы. На местах системами управляют гидротехники, – отметил Мурат Акшалов.

Отвечая на вопрос о том, является ли открытие дочернего предприятия в Алматы фактом завоеванной репутации, бизнесмен отметил, что на строительство подобного завода претендовали Узбекистан, Россия, Азербайджан и Кыргызстан. Он считает, что осуществление столь масштабного и долгосрочного проекта является знаком доверия к казахстанским партнерам, которые за годы сотрудничества продвигали философию Мetzer Group, основанную на устойчивом развитии, инновациях и эффективном использовании природных ресурсов.

– Выбор израильских коллег пал на специалистов, хорошо разбирающихся в этой индус­трии и уже успешно реализовавших ряд проектов в республике. Хотя строительство завода в Казахстане было дороже, чем в Узбекистане, тем не менее специалисты приняли решение открыть его в Алматы. Приятно осознавать, что мировая компания доверила казахстанской команде осуществление такого емкого и долгосрочного проекта, – отметил бизнесмен.

На вопрос о том, проявляет ли интерес к этой влагосберегающей технологии акимат Алматы, для которого вопрос рационального использования воды также имеет большое значение, Мурат Акшалов отметил: представители городских властей так же живо интересуются технологией капельного орошения.

Ведь вопрос озеленения мегаполиса всегда актуален. К примеру, способ, при котором используется машина-водовоз, буквально заливающая деревья водой, не приносит ожидаемой пользы и является достаточно затратной. Поэтому применение «капли» важно для парковых зон и скверов южного мегаполиса.