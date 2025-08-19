Фото: пресс-служба театра

Ведущий солист «Астана Опера» Диас Курмангазы и солист, молодой хореограф Султанбек Гумар получили награды на Первом международном конкурсе артистов балета в Ляонине (Шэньян), сообщает Kazpravda.kz

Диас Курмангазы удостоен приза за лучшее исполнение, а Султанбек Гумар – за лучшую хореографию.

Как проинформировали в пресс-службе театра, конкурс объединил более 400 участников из 10 стран, а в составе жюри работали 20 признанных мастеров мировой сцены. Председателем был Сяо Сухуа (Китай), вместе с ним выступления оценивали Вивиана Дуранте (Италия), Мануэль Легри (Франция), Патрик де Бана (Германия), Владимир Малахов (Россия), Эльдар Алиев (Азербайджан) и другие известные деятели балетного искусства.

На сцене Шэньяна Диас Курмангазы вместе со своей партнершей Камилой Шахмановой исполнили фрагменты из «Щелкунчика» Чайковского, «Талисмана» Дриго и номер «Ансау» в постановке Султанбека Гумара. Последний стал настоящей изюминкой программы – жюри отметило оригинальность пластического решения, музыкальность и контраст с однотипными номерами других конкурсантов.

Над классическими номерами с артистами работал заслуженный деятель Казахстана педагог-репетитор Рустем Сейтбеков.

Молодой хореограф Султанбек Гумар вспоминает, что предложение поставить такой номер поступило от его коллег – артистов балета Диаса Курмангазы и Камилы Шахмановой.

«Когда они обратились ко мне, я с радостью согласился. Несмотря на то, что театральный сезон уже подходил к концу, и все готовились к отпуску, мы втроем снова с головой окунулись в работу. Всего за пять дней мы создали новый номер под названием «Ансау», – рассказывает он.

Музыкальной основой стала одноименная композиция этно-фольклорного коллектива «Хассак». По словам хореографа, именно эта музыка дала мощный импульс к рождению постановки в сжатые сроки.

«Когда я впервые услышал ее, я влюбился в каждую ноту и понял, что обязательно должен поставить на нее танец. С каждым прослушиванием в воображении рождались картины, которые мы затем воплотили на сцене», – говорит он.

На конкурсе жюри отметило не только национальный колорит хореографии, но и выразительность музыки «Хассак».

«Для меня огромная честь, что мой труд высоко оценили звезды балета, признанные во всем мире. Это вдохновляет меня трудиться дальше. Я очень рад, что Диас и Камила исполнили номер на высоком уровне и достойно представили балетное искусство нашей страны на международной арене», – подчеркнул Султанбек Гумар.

Он также выразил благодарность Минкультуры, дирекции «Астана Опера» и художественному руководителю балетной труппы Алтынай Асылмуратовой за постоянную поддержку и возможность реализовывать новые идеи.

Отдельно хореограф поблагодарил работников швейного цеха и художника по костюмам Даригу Тайшикову, которые подготовили для артистов специальные костюмы.

«Для нас самым важным было не столько получить награду, сколько достойно представить культуру и искусство Казахстана зарубежным зрителям. Ради этого мы всем коллективом много трудились», – подытожил Султанбек Гумар.

Ведущий солист балетной труппы Диас Курмангазы отметил, что конкурс был организован на очень высоком уровне, и дал ему богатый опыт.

«Наши соперники достойно выступили, однако мы тоже были на высоте и отдавали все силы, мастерство, чтобы с честью представить нашу страну и театр. Такие конкурсы всегда дарят большие эмоции. После каждого тура меня охватывали переживания: «Прошел ли я дальше?», а затем приходила радость, оставляя незабываемые впечатления», – поделился спикер.

Эти награды стали важным вкладом в международный авторитет казахстанской балетной школы. Для «Астана Опера» участие в подобных конкурсах – это возможность демонстрировать высокий уровень подготовки, налаживать творческие связи с ведущими представителями мирового балета и вдохновлять новое поколение танцовщиков в Казахстане.