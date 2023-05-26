Ашимбаев о проблеме дефицита воды: Нужны комплексный подход и всестороннее обсуждение с учеными

Ситуация с дефицитом воды требует комплексного подхода и совместных усилий депутатов с учеными и экспертным сообществом. Об этом заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании палаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената

Дефицит воды остается одной из самых актуальных проблем для регионов Казахстана. Фермеры всё чаще испытывают трудности с ведением хозяйства. Аграрии вынуждены терять урожаи сельскохозяйственных культур и нести убытки.

Обращаясь к руководству Министерства сельского хозяйства, Маулен Ашимбаев отметил: «Наша основная задача – повышать благосостояние граждан. Мы знаем, что в связи с особенностью почвы в некоторых регионах выращивают в основном только рис. Мы не можем поставить какие-то бюрократические барьеры и запретить сеять аграриям рис. Так эта проблема не решится. Здесь требуется продуманный, комплексный подход, необходимо провести консультации, всесторонне изучить ситуацию, посоветоваться с экспертами в данной сфере. Эта не та проблема, которая может решиться лишь одним приказом министра, в котором будет прописано, что делать можно, а что нельзя».

Председатель палаты также отметил, что данная проблема систематически поднимается жителями регионов на встречах с сенаторами. Поэтому Сенат как палата, представляющая интересы регионов, будет держать это направление на контроле.

Кроме того, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, Сенат готов активно сотрудничать с Правительством для реализации обозначенных приоритетов. А все озвученные на заседании предложения будут включены в рекомендации, разработанные по итогам этой встречи, и направлены в Правительство.