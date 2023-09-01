Ашимбаев: Сенат готов к законодательному обеспечению предложенных в послании реформ

Парламент
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Аманжолова Айман
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Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось первое заседание II сессии VIII созыва палаты. Сенаторы обсудили ключевые месседжи, озвученные главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ходе открытия сессии. Спикер Сената подчеркнул, что важнейшей задачей палаты является законодательное обеспечение реформ, инициированных президентом страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК. 

Фото: Н.Байбулин

В ходе заседания Маулен Ашимбаев подчеркнул актуальность послания в современных условиях и важность консолидации граждан в реализации предложенных главой государства реформ.

«Глава государства обозначил четкие и конкретные меры по дальнейшей диверсификации экономики. Большое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса, развитию промышленного потенциала страны и сельского хозяйства. Все предложенные меры будут способствовать сбалансированному и качественному развитию нашей страны в условиях непростой геополитической ситуации в мире. Для эффективной реализации обозначенных инициатив необходима консолидация государственных и общественных институтов. В этой связи Сенат парламента готов к активной работе по законодательному обеспечению послания и предложенных реформ. Эту работу мы будем вести совместно с коллегами из Мажилиса, правительства, экспертами и заинтересованными гражданами. Уверен, совместными усилиями реализуем все инициативы президента страны, направленные на дальнейшее повышение уровня жизни наших граждан и поступательное развитие Казахстана», – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Подводя итоги рабочих выездов сенаторов в регионы, спикер Сената отметил важность системного взаимодействия депутатов всех уровней и общественности.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в ходе поездок по регионам страны летом этого года сенаторами было проведено более 580 встреч с гражданами, представителями общественности и депутатами маслихатов. Была отмечена необходимость учета мнения всех заинтересованных сторон, различных социальных групп, экспертного сообщества, общественных институтов и ученых в проводимой сенаторами законодательной работе.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы рассмотрели вопрос о создании Комиссии по контролю за использованием электронной системы и работой обслуживающего ее персонала.

#казахстан #Парламент #Сенат #Ашимбаев

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