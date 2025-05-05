Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с докладчиком Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Казахстану и депутатом Венгерского национального собрания Жолтом Неметом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев поздравил собеседника с назначением и подчеркнул, что за 20 лет сотрудничества между Парламентом Казахстана и ПАСЕ налажено тесное и эффективное взаимодействие по многим направлениям. Сегодня казахстанские парламентарии, как было отмечено, активно участвуют в пленарных заседаниях Ассамблеи, а также в работе ее Комитетов.

Обсудили собеседники и актуальные направления совместной работы, включая устойчивое развитие страны в рамках построения Справедливого Казахстана. Спикер подробно остановился на проводимой в стране работе по демократизации политической системы страны и мерах по укреплению системы защиты прав человека, гендерного равенства, обеспечению баланса полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами.

«По инициативе Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Казахстане реализуются масштабные и всеобъемлющие реформы. Глава государства предложил концепцию построения Справедливого Казахстана. Эта работа направлена на укрепление верховенства закона, обеспечение сбалансированного распределения полномочий между ветвями власти и усиление координации между центральными и региональными органами власти. В настоящее время ключевым приоритетом работы Парламента является законодательное обеспечение политических и экономических реформ, инициированных нашим Президентом», – сказал Председатель Палаты.

Наряду с этим особое внимание было уделено вопросам продвижения духовной дипломатии. В этом ключе докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Казахстану был проинформирован о ходе подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года.

Жолт Немет в свою очередь дал высокую оценку изменениям, происходящим в политической и социально-экономической жизни Казахстана, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с ПАСЕ.

Также стороны обсудили перспективы казахстанско-венгерского сотрудничества, в том числе по парламентской линии. Было отмечено, что народы двух стран связывают глубокие исторические корни, а нынешний высокий уровень взаимовыгодного сотрудничества представляет большие перспективы для дальнейшего его развития.