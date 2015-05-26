Свежий выпуск «Астана арланс» – в финале Юрий ЛИФИНЦЕВ

Впрочем, вряд ли кто из специалистов сомневался в полуфинальных победах прошлогодних и позапрошлогодних триумфаторов WSB. Второй год подряд Cuba Domadores и Astana Arlans – законодатели мод во всей серии, они блестяще провели матчи 2015 года, под конец соревнований не растеряли победного настроя, наконец, в полуфиналах дрались на своих площадках. Вот только результаты у них неожиданно могучие, просто монстры какие-то на ринге...

Россияне, надо сразу признать, привезли в Астану не сильнейший состав. Да и у нас также не выступали два явных лидера – хорваты ­Хрвое Сеп и Филипп Хргович. Но и без легионеров наши почти во всех боях были явно сильнее гостей. Уже первый день полуфинала принес казахстанцам пять побед в пяти боях. Очки в копилку команды принесли Темиртас Жусупов (49 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Самат Башенов (64 кг), Мейирим Нурсултанов (75 кг) и Василий Левит (91 кг).

В поединке тяжеловесов против получившего лицензию на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Василия Левита довольно размашис­то, с нарушениями правил действовал Виталий Кудухов, которого за неоднократные удары локтем судья в конце концов дисквалифицировал.

Перед вторым днем для общего успеха арланам не хватало одной-единственной победы. И ее тут же своей команде принес Олжас Саттыбаев (52 кг). Успех развили Закир Сафиуллин (60 кг) и чемпион мира-2013, два последних года лучший боксер мира по версии АИБА Данияр Елеусинов (69 кг). И только в девятом бою гостям удалось «размочить» счет: Эдуард Якушев оказался сильнее дебютанта Astana Arlans Нурдаулета Жарманова (81 кг).

Жирную точку в матче поставил бронзовый призер Олимпиады-2012 и серебряный медалист чемпионата мира-2013 Иван Дычко (свыше 91 кг). Во втором раунде он увесисто «поймал» правой рукой Руслана Шамалова, и судьи констатировали технический нокаут.

В финале пятого сезона WSB встретятся достойные друг друга команды. Казахстанцам предстоит нелегкая задача – взять реванш у кубинцев за прошлогодние поражения. О месте и сроках решаю­щего поединка между Cuba Domadores и Astana Arlans мы сообщим чуть позже.