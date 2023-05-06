Астанчанина спасли от прыжка с моста (видео)

В столице спасли 31-летнего мужчину, который хотел спрыгнуть с моста, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

5 мая на канал 102 поступил вызов от очевидцев о том, что на мосту по улице Янушкевича мужчина намеревается совершить суицид.

На место прибыли патрульные полицейские, которые несли службу неподалеку. В это время мужчина уже находился на перилах моста, свесив ноги вниз.

Оценив обстановку, сотрудник полиции Сергазы Баянбаев взял ситуацию в свои руки. Быстро подбежав и резко обхватив мужчину, он вытянул его из опасной зоны. Но последний вел себя неадекватно и вырывался из рук полицейского.

На помощь подбежал напарник Айдос Сулейменов. Вместе они успокоили мужчину и доставили в УП района Алматы.

Что подтолкнуло его на такой необдуманный поступок, выясняют полицейские.