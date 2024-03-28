Астанинцам пообещали провести работу над ошибками

Общество
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Елена Левкович

Аким столицы Женис Касымбек проинспектировал состояние городских дорог и остался под впечатлением от увиденного

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– После зимы «всплывают» некоторые некачественно отремонтированные дороги. Профильное управление вместе с дорожниками должны обеспечить долгий срок службы ремонтируемых улиц. Работы должны быть проведены качественно и на совесть, – деликатно прокомментировал Женис Махмудович.

«Всплывают» – это аким прямо в точку сказал! Из-под талой воды показались первые «ласточки» – «впуклости» и выпуклости городского ландшафта, доселе надежно прикрытые кое-где ни разу за зиму не сколотым льдом. И ведь это только начало, перефразируя классика: «О, сколько нам открытий чудных… готовит таянье снегов».

С наступлением тепла в Астане уже будут готовы к большому уличному ремонту. Как заявил аким, в этом году дорожные работы начнутся раньше обычного, в планах – отремонтировать более 50 улиц протяженностью около 60 км. В прошлом году улиц было меньше, а километраж больше: ремонтные работы в 2023 году до наступления холодов должны были охватить более 70 улиц длиной 54 км. Но в этот раз ситуация несколько иная. Ряд подрядных дорожно-строительных организаций проведет ремонтные работы за свой счет там, где были выявлены дефекты. То есть тех, кто напортачил в 2021–2022 годах, обя­жут переделать все заново. Так, например, ТОО «Сотис групп» всерьез займется переделкой ул. Жетіген от ул. А. Пушкина до ул. Ж. Досмухамедулы; за ними же остается пр. Кабанбай-батыра от ул. Сарайшык до ш. Коргалжын, а также пр. Женис от ул. Есенберлина до пр. Богенбай-батыра. Работами на ул. А. Иманова от ул. А. Янушкевича до ул. Ш. Валиханова займется ТОО «Айя Сервис»; это же товарищество будет ремонтировать шоссе Алаш от путепровода до ул. Жолымбетская.

«Подрядные организации, ответственные за проведение работ по ремонту указанных участков, приступят к устранению дефектов дорожного полотна за счет собственных средств в соответствии с гарантийными обязательствами. Работы будут проводиться планомерно, с наступлением благоприятных погодных условий», – говорится в сообщении столичного акимата.

Столичные жители, ознакомившиеся со списком предполагаемых ремонтных дорог, малость запаниковали: а как же остальные улицы, особенно правобережные? Под акиматовским постом в соцсетях горожане стали перечислять, куда нужно бросить строительно-латательные силы в первую очередь: улицы Дукенулы, Ауэзова, Маскеу, Суворова, Желтоксан. А еще обязательно Лесозавод захватить! Правда, комментарии были не только рекомендательные, но и критикующие: толку от этих ремонтов, если на следующий год будет то же самое. Ну, тут уже, как говорится, возвращаясь к вышеизложенному: «Профильное управление вместе с дорожниками должны обеспечить долгий срок службы ремонтируемых улиц» – аким так сказал!

Хочется надеяться, что обещанный рачительный подход в том числе наконец-то позволит отремонтировать проблемные участки там, куда прежде не ступала нога сотрудника подрядной организации. Например, проезд между ЖК «Абылай-хан-2» и «Туркестан», который вроде как, по словам работников районного акимата, включают в план ремонтных работ (во всяком случае на 2023 год точно была заявка), а толку от этого никакого – пока проезд покрыт лужами и ямами под слоем воды. Видать, заявку в управлении экономики и бюджетного планирования в минувшем году так и не подтвердили.

#Астана #аким #дороги #асфальт #ремонт дорог #инспекция

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