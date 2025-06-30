В Алматы ветеран ВОВ отметила столетний юбилей

Общество
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Сотрудники Национального госпиталя поздравили со столетием ветерана отечественной войны Екатерину Баранову, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

После демобилизации она проработала в тогда Совминке 40 лет медсестрой, была настолько первоклассной, что даже после пенсии ее не отпускали очень долго. Все эти годы врачи госпиталя не только поддерживали здоровье своей коллеге, но и поздравляли со всеми праздниками. Несмотря на то, что в эти дни ее часы расписаны по минутам, с подарками приезжают все, начиная с акима Алматы и заканчивая военными, гости из родной больницы самые родные. Встретила их с бодрым давлением 110/70. Из таблеток долгожительница пьет только индапамид и амипрозол.

- Я - бабушка нарасхват, в нашем районе таких стариков, как я, трое. Столько всего произошло за эти сто лет, столько горя было, война, разруха, а вы сейчас живете как в раю, так и живите долго и счастливо, благодаря нам старикам. Это мы создали вам такие условия. Секрет моего долголетия прост – работайте, никого не обижайте и любите себя, - говорит ветеран.

За  сто лет Екатерины Александровны и правда прошла череда событий – голод 20-х, Сталинские репрессии, война, восстановление, Целина, пятилетки, атомная промышленность, полет в космос, развал СССР, создание независимого Казахстана, ковид, кризисы, развитие связи, интернета, искусственного интеллекта, но неизменными, по мнению юбилярши, оставались человеческие отношения.

На прощание гости из госпиталя пожелали маленькой отважной женщине здоровья и новых встреч. Благо медицина сегодня развивается и скоро столетие уже не будет такой сенсацией. В Национальном госпитале на учете 183 долгожителя, за сто - 13 из них.

#юбилей #ВОВ #ветеран

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