Более 60% геологической информации РК оцифровано

Общество
7

В рамках масштабной цифровой трансформации геологического сектора Казахстана активно реализуется план по оцифровке геологических данных. По состоянию на 1 января 2025 года успешно оцифровано 2 601 571 единица первичной геологической информации, что составляет 60% от общего объёма (4 579 342 единицы). Полное завершение процесса планируется к 1 января 2028 года, согласно графику АО «Национальная геологоразведочная служба» (НГС) , передает Kazpravda.kz

Фото: Минпромстрой РК

К числу оцифрованной первичной информации относятся сканированные бумажные носители, хранящиеся в территориальных фондах, а также извлечённые данные с магнитных лент и картриджей — сейсмограммы, временные разрезы, топографические данные и другое. Это — ценные исходные материалы, зафиксированные в ходе полевых и лабораторных геологоразведочных работ.

Кроме того, в стране системно структурируется и вторичная геологическая информация: на сегодняшний день из 74 452 отчётов в республиканском и территориальных геологических фондах уже упорядочено и оцифровано 66 180, что составляет 89%. Эта работа включает сканирование бумажных версий, их структурирование в единые цифровые форматы и географическую привязку к конкретным контурам изученности.

Проводимая работа не только упрощает доступ к ключевым геологическим данным, но и создаёт прочную основу для внедрения современных аналитических инструментов, ИИ и цифровых решений в сфере недропользования. Это важный шаг к формированию «умной геологии» и открытию новых инвестиционных возможностей в минерально-сырьевом секторе Казахстана.
 

#цифровизация #технологии #глобальный рейтинг

Популярное

Все
Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Великобритании
Айгерим Алтынбек выступила на сцене с Андреа Бочелли
В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с вековым юбилеем
Казахстанские школьники стали сильнейшими на Балканской математической олимпиаде
"Закон и Порядок": прокуратура Павлодарской области провела турнир по дзюдо
В Туркестанской области прошёл форум на тему «Закон и Порядок — гарантия государства»
МВД продолжает работу по обеспечению принципа неотвратимости наказания
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Сенат не согласился с рядом норм нового Налогового кодекса
В Туркестанской области поздравили фронтовика с вековым юбилеем
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Прокуроры СКО защитили конституционные права лиц с инвалидн…
Аида Балаева поздравила журналистов с профессиональным праз…
Из Рабочего поселка – в Париж
Они – источник вдохновения!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]