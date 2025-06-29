В рамках масштабной цифровой трансформации геологического сектора Казахстана активно реализуется план по оцифровке геологических данных. По состоянию на 1 января 2025 года успешно оцифровано 2 601 571 единица первичной геологической информации, что составляет 60% от общего объёма (4 579 342 единицы). Полное завершение процесса планируется к 1 января 2028 года, согласно графику АО «Национальная геологоразведочная служба» (НГС) , передает Kazpravda.kz

Фото: Минпромстрой РК

К числу оцифрованной первичной информации относятся сканированные бумажные носители, хранящиеся в территориальных фондах, а также извлечённые данные с магнитных лент и картриджей — сейсмограммы, временные разрезы, топографические данные и другое. Это — ценные исходные материалы, зафиксированные в ходе полевых и лабораторных геологоразведочных работ.

Кроме того, в стране системно структурируется и вторичная геологическая информация: на сегодняшний день из 74 452 отчётов в республиканском и территориальных геологических фондах уже упорядочено и оцифровано 66 180, что составляет 89%. Эта работа включает сканирование бумажных версий, их структурирование в единые цифровые форматы и географическую привязку к конкретным контурам изученности.

Проводимая работа не только упрощает доступ к ключевым геологическим данным, но и создаёт прочную основу для внедрения современных аналитических инструментов, ИИ и цифровых решений в сфере недропользования. Это важный шаг к формированию «умной геологии» и открытию новых инвестиционных возможностей в минерально-сырьевом секторе Казахстана.

