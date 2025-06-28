Прокуроры СКО защитили конституционные права лиц с инвалидностью

Общество
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Надзорным органом в рамках анализа выявлены грубейшие нарушения налогового законодательства,  выразившиеся в необоснованном удержании индивидуального подоходного налога, передает Kazpravda.kz

Фото: прокуратура СКО

Так, в 2023-2024 годах работодатели Акжарского, Есильского, Мамлютского, Тайыншинского районов, а также районов Г.Мусрепова и Шал акына вопреки требованиям Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый кодекс) производили удержание индивидуального подоходного налога с 366 работников, имеющих инвалидность на общую сумму 16,9 млн тенге, тогда как последние в соответствие с Налоговым кодексом освобождены от их уплаты.

В Есильском районе должностные лица Отдела образования необоснованно удержали индивидуальный подоходный налог с 24 законных представителей детей с инвалидностью на общую сумму 1,7 млн тенге.

По актам прокурорского надзора органами государственных доходов вышеназванным лицам обеспечен возврат на 6,2 млн тенге, а также принимаются меры по привлечению виновных лиц  к установленной законом ответственности.
Работа по возврату оставшейся суммы продолжается.

Вопросы соблюдения прав социально-уязвимых слоев населения находятся на контроле прокуратуры области.

#общество #права #люди с инвалидность

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