АТУ – в рейтинге лучших вузов мира!

Международное рейтинговое агентство QS Quacquarelli Symonds (Великобритания) 8 июня 2022 года опубликовало очередное издание рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings-2023.

В этом году в мировой рейтинг вузов QS вошли университеты из 100 стран, 2 462 вуза вошли в выборку для анализа, из них 124 учебных заведения вошли в указанный рейтинг впервые, в том числе наш АТУ.

Согласно результатам данного рейтинга, Алматинский технологический университет занял 561–570-ю позиции, это означает, что мы находимся в первой четверти среди участников! Немаловажно отметить и то, что АТУ занял 7-е место среди 16 казахстанских вузов, которые вошли в рейтинг World University Rankings-2023. Это, несомненно, большая радость для всего нашего коллектива.

QS использует шесть основных показателей для составления институционального рейтинга: «Академическая репутация», «Репутация среди работодателей», «Соотношение количества преподавателей и студентов», «Количество цитирований на одного преподавателя и сотрудника», «Доля иностранных преподавателей и сотрудников», «Доля иностранных студентов».

Мировые и региональные образовательные рейтинги – очень важный источник информации для тех, кто выбирает вуз для обучения или работы. У таких списков есть и вспомогательные функции: они помогают ежегодно отслеживать уровень исследовательской работы в университетах, оценивать расстановку сил в мировом высшем образовании, перемены на рынке труда и другие тенденции.

Акционерное общество «Алматинский технологический университет» (АО «АТУ») известен как один из ведущих научно-образовательных центров Казахстана и Цент­ральной Азии, который успешно реализует подготовку высококвалифицированных специалистов и научных кадров для пищевой, перерабатывающей, текстильной и легкой отраслей промышленности, инжиниринга и IT, бизнеса, индустрии сервиса и гостеприимства.

В Национальном рейтинге вузов Казахстана АО «АТУ» входит в пятерку лучших технических вузов, а по основным профильным специальностям пищевой и легкой промышленности, а также сферы индустрии гостеприимства ежегодно занимает первые места в Генеральном рейтинге образовательных программ вузов Казахстана.

Отрадно отметить, что в международном рейтинге QS АО «АТУ» уже занимает место в ТОП-200 университетов среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, а теперь по определениию Международного рейтингового агентства QS Алматинский технологический университет занял достойное место среди вузов мира, вошедших в ТОП-600! Этому предшествовала долгая кропотливая и целенаправленная работа руководства, профессорско-преподавательского состава и всего коллектива университета.

Помимо вышеназванного достижения в мировом рейтинге QS, сегодня высокое качество образовательной и научной деятельности АТУ подтверждено Международной аккредитацией профильных образовательных программ в Агентстве ASIIN (Германия) с правом вручения знака евро-инженер EUR-ACE®, институциональной и специализированной аккредитацией всех образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Ныне подготовка специалистов ведется по 27 образовательным программам бакалавриата, 25 – магистратуры, 13 – докторантуры. В университете функционируют 2 диссертационных совета по направлениям наук: «Технология пищевой промышленности» и «Технология легкой и перерабатывающей промышленности».

АО «АТУ» плодотворно развивает международную деятельность. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с более чем 130 вузами и научными центрами дальнего и ближнего зарубежья, которые дают возможность преподавателям и студентам АО «АТУ» повышать свою квалификацию, обучаться и вести исследовательскую работу за рубежом. Успешно реализуется программа двудипломного образования совместно с Институтом Менеджмента Туризма и Гостиниц (HTMi, Швейцария), Российским Экономическим Университетом (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, Европейским Институтом Дизайна (IED, Италия), Университетом пищевых технологий города Пловдив (Болгария).

Материально-техническая база университета площадью более 70 тыс. кв. м состоит из пяти учебных корпусов, пяти общежитий. В АО «АТУ» функционируют 5 факультетов, 3 НИИ, 13 научно-исследовательских лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием, технопарк по пищевой и перерабатывающей промышленности с мини-заводами, аккредитованная испытательная лаборатория по пищевой безопасности, технопарк по легкой и текстильной промышленности, учебный центр ресторанного дела и гостиничного бизнеса, комбинат питания, два спортивных зала и стадион, два медпункта, типография, центр обслуживания студентов.

Пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что Алматинский технологический университет целенаправленно и успешно осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, обладающих современными знаниями и практическими навыками. Это подтверждается его показателями в мировых и региональных рейтингах. АТУ ждет вас, уважаемые выпускники общеобразовательных школ и колледжей!