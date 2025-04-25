Авиакомпания Air Astana сделала заявление по поводу самолета с трещиной

Транспорт,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Ранее в Казнете распространилась информация о том, что что дефект на одном из воздушных судов якобы обнаружили сотрудники транспортной прокуратуры при проведении проверки в сфере безопасности полетов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В пресс-службе авиакомпании разъяснили сложившуюся ситуацию с временной приостановкой эксплуатации данного самолета.

«Была обнаружена незначительная трещина длиной 25 мм в некритическом месте конструкции, а именно в месте крепления легкой панели обшивки грузового отсека. Данное мелкое повреждение не влияет на безопасность полетов и могло возникнуть в процессе эксплуатации», – говорится в сообщении. 

Там же добавили, что авиакомпания строго соблюдает установленную программу технических осмотров и выполняет все необходимые ремонтные работы в полном соответствии с инструкциями производителя самолета, обеспечивая сохранение летной годности и безопасность эксплуатации.

«В данный момент повреждение устранено, и самолет возвращен в эксплуатацию. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от публикации недостоверной информации во избежание юридической ответственности», – заключили в пресс-службе авиакомпании.

#самолет #заявление #авиакомпания #Air Astana #трещина

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