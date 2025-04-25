Ранее в Казнете распространилась информация о том, что что дефект на одном из воздушных судов якобы обнаружили сотрудники транспортной прокуратуры при проведении проверки в сфере безопасности полетов, сообщает Kazpravda.kz
В пресс-службе авиакомпании разъяснили сложившуюся ситуацию с временной приостановкой эксплуатации данного самолета.
«Была обнаружена незначительная трещина длиной 25 мм в некритическом месте конструкции, а именно в месте крепления легкой панели обшивки грузового отсека. Данное мелкое повреждение не влияет на безопасность полетов и могло возникнуть в процессе эксплуатации», – говорится в сообщении.
Там же добавили, что авиакомпания строго соблюдает установленную программу технических осмотров и выполняет все необходимые ремонтные работы в полном соответствии с инструкциями производителя самолета, обеспечивая сохранение летной годности и безопасность эксплуатации.
«В данный момент повреждение устранено, и самолет возвращен в эксплуатацию. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от публикации недостоверной информации во избежание юридической ответственности», – заключили в пресс-службе авиакомпании.