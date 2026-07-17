Авиация Минобороны тушит лесной пожар в области Абай

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Айман Аманжолова
корреспондент

Военнослужащие Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан принимают участие в ликвидации крупного лесного пожара, возникшего 16 июля в Бородулихинском районе области Абай, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Тушение осложняется чрезвычайно высоким классом пожарной опасности, жаркой погодой и труднодоступной местностью. Для борьбы с огнем наряду с подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям привлечены силы и средства Министерства обороны.

Значительная нагрузка по тушению наиболее сложных участков возгорания возложена на экипажи армейской авиации, оснащенными водосливными устройствами. Военные летчики выполняют сбросы воды на очаги пожара, обеспечивая условия для эффективной работы наземных подразделений.

На данный момент экипажи воздушных судов Сил воздушной обороны выполнили более 30 сбросов воды на очаги возгорания, что эквивалентно 57 тоннам воды. Благодаря работе авиации удалось снизить интенсивность распространения огня и создать условия для дальнейшей локализации пожара наземными подразделениями.

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 2 вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-171Ш Министерства обороны. Совместно с подразделениями МЧС и другими задействованными службами они продолжают выполнять задачи по тушению пожара и защите населенных пунктов и лесного фонда.

#область #пожар #Абай

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