Автоматическая станция “Луна-25” столкнулась с луной

Технологии, В мире
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Около 14:57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Роскосмос.

Фото roscosmos.ru

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску «Луны-25» и вхождению с ней в связь результатов не дали.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Вопросами выяснения причин потери «Луны-25» займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Также, стало известно, что Индийское космическое агентство начало подготовку к посадке "Чандраяна-3" на Луну. Второй и последний маневр по снижению скорости снизил орбиту до высоты в 25 и 134 км в перигее и апогее.

Это уже третий аппарат для изучения Луны, который запустила Индия. Первый завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена в 2019 году и, помимо вывода аппарата на орбиту, предусматривала посадку модуля "Викрам". Она завершилась неудачей, но орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны.

Миссия "Чандраян-3" призвана продемонстрировать безопасную и мягкую посадку на лунную поверхность. В качестве места посадки выбран район южного полюса Луны, как и в миссии "Чандраян-2". С помощью научных инструментов Индийская организация космических исследований планирует проводить сейсмические исследования Луны, изучать химический и минеральный состав поверхности небесного тела. Ожидается, что луноход миссии "Чандраян-3" проработает в окрестностях южного полюса спутника Земли примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней).

#станция #Луна #ракета

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