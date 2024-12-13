Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет госдоходов сообщил, что с ночи 13 декабря на автопункте пропуска «Сырым» наблюдается скопление около 450-500 грузовых автомашин в сторону РФ, передает Kazpravda.kz

Скопление образовалось по причине ухудшения погодных условий с 12 декабря на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области Российской Федерации – сильный снегопад, метели, гололедица.

Движение по федеральным трассам в Российской Федерации временно ограничено, и по информации МЧС России ограничения ориентировочно будут действовать до 22:00 часов 13 декабря.