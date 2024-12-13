Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе

Машины скопились по причине ухудшения погодных условий
Комитет госдоходов сообщил, что с ночи 13 декабря на автопункте пропуска «Сырым» наблюдается скопление около 450-500 грузовых автомашин в сторону РФ, передает Kazpravda.kz
Скопление образовалось по причине ухудшения погодных условий с 12 декабря на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области Российской Федерации – сильный снегопад, метели, гололедица.
Движение по федеральным трассам в Российской Федерации временно ограничено, и по информации МЧС России ограничения ориентировочно будут действовать до 22:00 часов 13 декабря.
«В этой связи, грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий. С водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации, предлагается ожидать улучшения погодных условий на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях», – проинформировали таможенники.