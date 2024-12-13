Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе

Транспорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Машины скопились по причине ухудшения погодных условий

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет госдоходов сообщил, что с ночи 13 декабря на автопункте пропуска «Сырым» наблюдается скопление около 450-500 грузовых автомашин в сторону РФ, передает Kazpravda.kz

Скопление образовалось по причине ухудшения погодных условий с 12 декабря на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области Российской Федерации – сильный снегопад, метели, гололедица.

Движение по федеральным трассам в Российской Федерации временно ограничено, и по информации МЧС России ограничения ориентировочно будут действовать до 22:00 часов 13 декабря.

«В этой связи, грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий. С водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации, предлагается ожидать улучшения погодных условий на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях», – проинформировали таможенники.

#Россия #граница #машины #непогода #автоочередь

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