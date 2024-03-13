Автору гимна Казахской ССР – 111 лет

Сегодня отмечается день рождения первого казахского композитора-классика Мукана Тулебаева, передает Kazpravda.kz
Мукан Тулебаев (настоящее имя — Мухаммедсалим) - советский, казахский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР.
Родился 28 февраля (13 марта) 1913 года в урочище Карашиган (ныне - в Саркандском районе, Алматинская область).
В 1938-1941 годах учился в Казахской оперной студии при Московской консерватории.
В начале войны находился в рядах народных ополченцев в Москве, осенью 1941 года по состоянию здоровья вернулся в Алма-Ату.
В 1942-1944 годах — дирижёр Казахского государственного оркестра народных инструментов имени Курмангазы.
Совместно с Е.Брусиловским и Л.Хамиди написал музыку Государственного гимна Казахской ССР (1945—1992) и гимна Республики Казахстан (1992—2006).
С 1953 года вёл педагогическую деятельность в Казахской консерватории.
С 1942 года — член Союза композиторов Казахской ССР, с 1948 — член правления, с 1956 по 1960 — председатель правления. Член правления Союза композиторов СССР.
Депутат Верховного Совета Казахской ССР 4-5-го созывов.