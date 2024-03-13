Автору гимна Казахской ССР – 111 лет

Культура, Музыка
51
Дана Аменова
Корреспондент

Сегодня отмечается день рождения первого казахского композитора-классика Мукана Тулебаева, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Мукан Тулебаев (настоящее имя — Мухаммедсалим) - советский, казахский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР.

Родился 28 февраля (13 марта) 1913 года в урочище Карашиган (ныне - в Саркандском районе, Алматинская область).

В 1938-1941 годах учился в Казахской оперной студии при Московской консерватории.

В начале войны находился в рядах народных ополченцев в Москве, осенью 1941 года по состоянию здоровья вернулся в Алма-Ату.

В 1942-1944 годах — дирижёр Казахского государственного оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Совместно с Е.Брусиловским и Л.Хамиди написал музыку Государственного гимна Казахской ССР (1945—1992) и гимна Республики Казахстан (1992—2006).

С 1953 года вёл педагогическую деятельность в Казахской консерватории.

С 1942 года — член Союза композиторов Казахской ССР, с 1948 — член правления, с 1956 по 1960 — председатель правления. Член правления Союза композиторов СССР.

Депутат Верховного Совета Казахской ССР 4-5-го созывов.

#композитор #Мукан Тулебаев

Популярное

Все
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Кодекс преткновения
Не хуже импорта, а еще – дешевле
Казахстанские боксеры имеют семь лицензий для участия в летних Олимпийских играх-2024, и пять из них они завоевали на турнире в Италии
Ваш размер
Снег убирать нужно вовремя!
Не «поите» автомойки питьевой водой!
Полная очистка невозможна?
Качество городских пассажирских перевозок уже несколько лет вызывает нарекания семейчан
Человек или его цифровое подобие?
В Караганде газифицирована всего треть домов из тех, к которым подведены сети
Лицензировать деятельность частных детективов вновь предлагают в Казахстане
Рупор для народа
В Астане к 90-летию летчика-космонавта Юрия Гагарина открылась выставка
В Астане к 90-летию летчика-космонавта Юрия Гагарина открылась выставка
Всегда был на стороне правды
Казахстанские шахматисты выиграли «бронзу» на зимних Сурдлимпийских играх
Прогрессивные отношения
Что делать, если Вас затопил сосед
Олжас и его друзья
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

Президент направил телеграмму соболезнования родным писател…
Секреты создания костюмов для спектаклей раскрыли в «Астана…
Феномен таланта: украинский режиссер рассказал о работе с Д…
Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя Бекежана Тлеген…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]