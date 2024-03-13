Автору гимна Казахской ССР – 111 лет

Сегодня отмечается день рождения первого казахского композитора-классика Мукана Тулебаева, передает Kazpravda.kz

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Мукан Тулебаев (настоящее имя — Мухаммедсалим) - советский, казахский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР.

Родился 28 февраля (13 марта) 1913 года в урочище Карашиган (ныне - в Саркандском районе, Алматинская область).

В 1938-1941 годах учился в Казахской оперной студии при Московской консерватории.

В начале войны находился в рядах народных ополченцев в Москве, осенью 1941 года по состоянию здоровья вернулся в Алма-Ату.

В 1942-1944 годах — дирижёр Казахского государственного оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Совместно с Е.Брусиловским и Л.Хамиди написал музыку Государственного гимна Казахской ССР (1945—1992) и гимна Республики Казахстан (1992—2006).

С 1953 года вёл педагогическую деятельность в Казахской консерватории.

С 1942 года — член Союза композиторов Казахской ССР, с 1948 — член правления, с 1956 по 1960 — председатель правления. Член правления Союза композиторов СССР.

Депутат Верховного Совета Казахской ССР 4-5-го созывов.