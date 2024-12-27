Айгуль Кенжебаева возглавила аппарат Министерства промышленности и строительства РК

С октября 2023 года она была директором департамента в этом же министерстве

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан Кенжебаева Айгуль Каржаубаевна назначена на должность руководителя аппарата министерства. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Родилась в 1980 году в Жамбылской области. Окончила Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Карагандинский экономический университет, Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начала в 2001 г. экономист-менеджером в частной компании.

2003-2004 гг. – и.о. ведущего специалиста отдела департамента по г. Астане Министерства труда и социальной защиты РК.

2004-2010 гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления Министерства индустрии и торговли РК.

2010-2014 гг. – начальник управления, заместитель директора департамента Министерства индустрии и новых технологий РК.

2014-2019 гг. – заместитель директора департамента, директор департамента Министерства по инвестициям и развитию РК.

2019-2023 гг. – директор департамента Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С октября 2023 г. по настоящее время – директор департамента Министерства промышленности и строительства РК.