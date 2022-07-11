Айман Умарова: Суицид подростка – это всегда следствие чего-то

Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, адвокат, правозащитник, основатель онлайн-правовой школы «AU» Айман Умарова подчеркнула в ходе прошедшего заседания Нацкомиссии, что в вопросах предотвращения суицидов очень важно понять, почему дети вообще решаются на такой радикальный шаг.

- Суицид - это всегда следствие чего-то. Как правило - насилия. Не обязательно сексуального, я говорю также об эмоциональном, психологическом насилии — о тех же буллинге, газлайтинге и так далее. Поэтому для решения проблемы нужно изучать первопричины. И это задача не только МВД или других органов, а задача всего общества, - подчеркнула она.

По мнению правозащитницы, необходимо проводить соответствующую работу с детьми и родителями, а также изучать причины, по которым несовершеннолетние проводят значительную часть времени в сомнительных компаниях.

В частности, Айман Умарова предложила уже с первого класса школы ввести предмет "Моя безопасность". Детям должны доступно рассказывать, как вести себя, чтобы не подвергаться насилию (физическому, психологическому).

- Я считаю, мы сможем снизить число случаев суицида, если будем их рассматривать только в совокупности с насилием, - подчеркнула член Нацкомиссии.