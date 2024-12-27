AZAL пообещала выплаты семьям пострадавших и погибших в катастрофе
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Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) готова предоставить компенсации пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе поблизости Актау. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
Каждому пострадавшему пообещали выплаты в размере 20 000 манатов (около 11,7 тысяч долларов).
Семьям каждого из погибших предоставят по 40 000 манатов (свыше 23,5 тысячи долларов).
Все пассажиры получат страховые выплаты по закону Азербайджана и согласно международной практике, отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, какую помощь окажут семьям погибших при крушении самолета казахстанцев.