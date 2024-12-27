AZAL пообещала выплаты семьям пострадавших и погибших в катастрофе

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) готова предоставить компенсации пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе поблизости Актау. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: пресс-служба МЧС РК

Каждому пострадавшему пообещали выплаты в размере 20 000 манатов (около 11,7 тысяч долларов).

Семьям каждого из погибших предоставят по 40 000 манатов (свыше 23,5 тысячи долларов).

Все пассажиры получат страховые выплаты по закону Азербайджана и согласно международной практике, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, какую помощь окажут семьям погибших при крушении самолета казахстанцев.