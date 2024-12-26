Какую помощь окажут семьям погибших при крушении самолета казахстанцев

На брифинге в Актау первый заместитель министра труда и социальной защиты Ахмади Сарбасов уточнил, что в настоящее время ведется работа по определению социального статуса погибших и членов их семей, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

«Эта работа необходима для определения объема социальной помощи членам семей погибших, являющихся жителями трех наших регионов: трое из Мангистауской области, двое – из города Астана и один – из Костанайской области», ― уточнил Сарбасов.

Семьям погибших граждан Казахстана, в которых остались иждивенцы, будет назначено государственное пособие по потере кормильца. В случаях, если погибшие главы семей являлись участниками системы обязательного социального страхования, их семьям дополнительно к госпособию будут назначены выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС).

Размеры пособия зависят от количества иждивенцев, размеры выплат — от количества иждивенцев, периода участия в системе соцстрахования и дохода, с которого делались отчисления в ГФСС.