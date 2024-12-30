AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау

Экипаж частного борта ASG Business Aviation после приземления столкнулся с проблемами в управлении носовой стойкой шасси во время разворота на ВПП

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Самолет типа Gulfstream, летевший из Баку в Актау, после успешной посадки, дал сигнал о технической неисправности на борту во время наземного управления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Report.az

Согласно информации «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), пилоты обновили систему самолета, и выяснилось, что технических неисправностей в нем нет, и воздушное судно готово к полету.

Пассажиров на борту не было. На место был вызван буксировочный тягач, который отбуксировал самолет на стоянку.

Аэропорт Актау продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, ранее всех порясла новость о крушении самолета в Актау. Он вылетел из Баку в Грозный, но в итоге потерпел крушение в Актау.

Позже стало известно, что азербайджанское воздушное судно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. По данным Кремля, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.