АЗС "Petro Retail" оштрафовали за использование неповеренного оборудования

Из-за эксплуатации неповеренных средств измерения в отношении заправочной станции «Petro Retail» составлен протокол об административном нарушении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК.

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Столичный департамент комитета установил, что автозаправочная станция использовала средства измерения, не проходившие своевременную поверку. Таким образом были нарушены требования статьи 19 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений».

«Средства измерений, являющиеся объектами государственного метрологического контроля, после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации должны подвергаться поверке», - пояснили в территориальном департаменте.

АЗС «Petro Retail» привлечен к административной ответственности с наложением штрафа, добавили в пресс-службе.