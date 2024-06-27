Пропажу багажа Ерлана Кокеева в алматинском аэропорту объяснили в Air Astana

Фото: instagram.com/yerlankokeyev

Напомним, что ранее в соцсетях заслуженный деятель Казахстана, музыкант Ерлан Кокеев по прилету в Алматы из Усть-Каменогорска возмутился пропажей своего багажа, он потребовал от Air Astana вернуть ему гитару.

В Air Astana сообщили, что провели проверку, и согласно записям, гитара была выгружена в аэропорту Алматы после приземления самолета и находилась на багажной ленте вместе с другим багажом пассажиров данного рейса.

«Далее пассажир в красной кепке с того же рейса забрал гитару Ерлана Кокеева с багажной ленты. Авиакомпания просит пассажира в красной кепке вернуть гитару Ерлану Кокееву, в противном случае просит Ерлана Кокеева обратиться в правоохранительные органы для дальнейшего установления личности пассажира и поиска пропавшей собственности. Со своей стороны Air Astana окажет всяческое содействие полиции и предоставит записи видеокамер», - говорится в сообщении.

Напомним, что это не первая жалоба на авиакомпанию в этом месяце. В соцсетях депутат Мажилиса Ирина Смирнова рассказала, что ее самолет улетел на 7 часов раньше запланированного времени. Она сообщила, что так это дело не оставит и будет судиться. В авиакомпании позже объяснили инцидент.

И Изображение сгенерировано нейросетью