Больше партийной ответственности, меньше лоббизма: эксперт назвал главные задачи будущего Курултая

15 марта текущего года на республиканском референдуме была принята новая Конституция нашей страны. Необходимость ее принятия связана как с изменениями социально-экономической обстановки внутри страны, так и международной обстановкой, которая меняется стремительно. Это требует от государства способности быстро и согласованно реагировать на новые вызовы. В подобных условиях особенно важны политическая устойчивость и слаженная работа всех ветвей государственной власти, включая законодательную.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

23 августа состоятся выборы в высший законодательный орган нашей страны – Курултай. В настоящее время идет подготовка к выборам. Выборы станут десятыми парламентскими выборами в Казахстане с 1991 года и первыми выборами в Курултай, учреждённый в соответствии с новой Конституцией Республики Казахстан. На сегодня Мажилис и Сенат прекратили свою работу, а их депутатов распустили.

Согласно Конституционного закона Республики Казахстан от 5 июня 2026 года «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов» Курултай Республики Казахстан является высшим представительным органом Республики Казахстан, осуществляющим законодательную власть. Не случайно этот орган назван Курултаем. Курултаем назывался исторический всенародный съезд или совет у тюркских и монгольских народов, на котором решались важнейшие государственные вопросы. Например, избрание правителей (ханов) и военачальников. Принимались решения о войне, мире и ключевых законах кочевого общества.

Выборы, которые состоятся в Казахстане 23 августа 2026 года, - это не просто очередная политическая кампания. Это новый этап в развитии политической системы страны, когда впервые в полном объеме будет апробирована обновленная модель формирования представительного органа. Теперь вместо двухпалатного Парламента в стране будет работать новый законодательный орган Курултай, который будет состоять из 145 депутатов. Срок полномочий депутатов Курултая – 5 лет.

В настоящее время Центральной избирательной комиссией опубликован список из 545 кандидатов в депутаты. Конкурс составляет почти четыре кандидата на место.

Предстоящие выборы имеют ряд особенностей. По составу кандидатов самая высокая доля представителей молодежи, лиц с инвалидностью и женщин зарегистрирована в списке Respublica - 50,7% (38 человек). Далее следуют «Әділет» - 47,3% (88), ОСДП - 42,4% (14), «Ауыл» - 42% (29), Народная партия Казахстана - 41,7% (30), «Байтақ» - 38,3% (18) и «Ақ жол» - 34,9% (22).

В августе пройдут выборы в однопалатный Курултай, а в сентябре будет сформирован состав Қазақстан Халық Кеңесі. То есть с выборов депутатов Курултая начнется процесс реализации положений новой Конституции Казахстана. Новая модель представительного органа призвана сделать законодательный процесс более последовательным, эффективным.

Выборы в Курултай откроют путь для масштабных преобразований: будет назначен вице-президент, сформировано новое Правительство, начнут работу обновленные государственные институты.

Имеется и другой немаловажный момент. Парламент независимого государства должен прежде всего служить национальным интересам, интересам народа. Теперь депутаты представительного органа будут представлять не собственные интересы, а интересы политической партии, которую они представляют. В связи с этим узкогрупповое влияние на законодательный процесс станет значительно более ограниченным, одновременно повысится ответственность политических партии в целом перед избирателями, народом.

Одним из недостатков работы Парламента, который действовал в Казахстане ранее, заключается в том, что в законотворческий процесс слабо вовлекались ученые – специалисты той отрасли права, по которой принимается законопроект. Порою формально включались в состав рабочей группы юристы, которые не являются специалистами в данной отрасли права. Большинство членов рабочей группы из числа бывших депутатов не имели юридического образования. Поэтому иногда принимались законы недостаточно высокого качества, в редакцию которых позже вносились многочисленные изменения и дополнения. Будем надеяться, что Курултай в своей законотворческой деятельности не будет допускать таких недостатков.