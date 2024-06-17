Балетная труппа театра «Астана Опера» отправится на гастроли в Словению

Культура
93
Дана Аменова
Корреспондент

Казахстанские артисты примут участие в 72-м международном летнем фестивале в Любляне, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Творческий коллектив представит словенцам 1 и 2 июля выдающееся творение Арама Хачатуряна – балет «Спартак».

По информации пресс-службы театра,  для столичного коллектива это не первый тур в Европу, артисты «Астана Опера» с успехом выступали на разных сценах Италии, Испании и многих других стран. И везде творческий коллектив представляет программы, подготовленные художественным руководителем балетной труппы, народной артисткой России Алтынай Асылмуратовой. Именно поэтому казахстанскую труппу легко запоминают и любят зарубежные зрители.

В этом году по просьбе организаторов фестиваля, коллектив выступит с масштабным спектаклем «Спартак».  

«Мы нечасто гастролируем, поэтому всегда очень тщательно и ответственно готовимся. Развиваемся и отдаем душу и сердце, чтобы занять достойное место в мировом балетном пространстве. Рост труппы обеспечивает и богатый разнообразный репертуар театра, и, безусловно, гастроли, участие в фестивалях, особенно таких, где собираются мировые коллективы, культурная публика, которая видела лучшие зарубежные труппы, а также театральные критики. Только так мы можем заявить о себе, повысить узнаваемость «Астана Опера» в мировом пространстве», – отметила Алтынай Асылмуратова.

Героев спектакля «Спартак» представят мэтры сцены «Астана Опера»: заслуженные деятели Казахстана Бактияр Адамжан (Спартак), Мадина Унербаева (Фригия), Айгерим Бекетаева (Эгина). Арман Уразов воплотит образ Красса, а Серик Накыспеков — Гладиатора. Выступление балетной труппы «Астана Опера» будет сопровождать Словенский филармонический оркестр под руководством маэстро, заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина. 

Напомним, что в 2014 году постановку этого знаменитого балета в «Астана Опера» осуществил народный артист СССР, лауреат государственных премий СССР и РФ Юрий Григорович. Хореографу удалось очень выразительно передать на языке танца тему героической фигуры Спартака и восстания рабов в Древнем Риме.

До начала гастролей осталось меньше месяца. Артисты «Астана Опера» готовятся к спектаклю с большой ответственностью, ведь они хотят представить зарубежным зрителям казахский балет на самом высоком уровне.

Гастроли проводятся при поддержке МКИ. Таким образом, это будет заключительный гастрольный спектакль «Астана Опера» в XI театральном сезоне.

#Словения #театр #гастроли #балет #«Астана Опера» #труппа

Популярное

Все
Общежитие горело в Астане
Сеть нарколабораторий накрыли в четырех регионах страны
В Китае запустили дорогу, где поезда будут ездить со скоростью 350 км/ч
Казахстанка через суд отвоевала деньги от пособника мошенника
ИИН родственников добавят в личные дела госслужащих
Илон Маск: В будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты
Суд над избившим в Караганде водителя скорой помощи проведут в прямом эфире
Экс-гендиректор «Астана-Зеленстрой» подозревается в коррупции
14 паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии
В Астане гвардейцы вытащили из реки тонущего подростка
Главу спиртзавода подозревают в даче взятки за покровительство в Шымкенте
Более тысячи человек эвакуировали в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров
Мирная миссия военного врача Шолпан Майтановой
Участок по проспекту Кабанбай батыра закрыли в Астане до 18 июня
Балетная труппа театра «Астана Опера» отправится на гастроли в Словению
Глава ветинспекции незаконно использовал госимущество в Алматы
Преодоление. Пять лет созидания
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
Президент подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Требования к производству органической продукции утвердили в Казахстане
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
Казахстан и Россия рассматривают возможность увеличения количества авиарейсов
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Проект Европейского Союза доверили казахстанскому Центру педагогического мастерства
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Редкие рукописи Корана представлены в Алматы
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области культуры …
В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
Выдающийся ученый Николай Ядринцев познакомил великого русс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]