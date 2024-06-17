Балетная труппа театра «Астана Опера» отправится на гастроли в Словению

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Творческий коллектив представит словенцам 1 и 2 июля выдающееся творение Арама Хачатуряна – балет «Спартак».

По информации пресс-службы театра, для столичного коллектива это не первый тур в Европу, артисты «Астана Опера» с успехом выступали на разных сценах Италии, Испании и многих других стран. И везде творческий коллектив представляет программы, подготовленные художественным руководителем балетной труппы, народной артисткой России Алтынай Асылмуратовой. Именно поэтому казахстанскую труппу легко запоминают и любят зарубежные зрители.

В этом году по просьбе организаторов фестиваля, коллектив выступит с масштабным спектаклем «Спартак».

«Мы нечасто гастролируем, поэтому всегда очень тщательно и ответственно готовимся. Развиваемся и отдаем душу и сердце, чтобы занять достойное место в мировом балетном пространстве. Рост труппы обеспечивает и богатый разнообразный репертуар театра, и, безусловно, гастроли, участие в фестивалях, особенно таких, где собираются мировые коллективы, культурная публика, которая видела лучшие зарубежные труппы, а также театральные критики. Только так мы можем заявить о себе, повысить узнаваемость «Астана Опера» в мировом пространстве», – отметила Алтынай Асылмуратова.

Героев спектакля «Спартак» представят мэтры сцены «Астана Опера»: заслуженные деятели Казахстана Бактияр Адамжан (Спартак), Мадина Унербаева (Фригия), Айгерим Бекетаева (Эгина). Арман Уразов воплотит образ Красса, а Серик Накыспеков — Гладиатора. Выступление балетной труппы «Астана Опера» будет сопровождать Словенский филармонический оркестр под руководством маэстро, заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина.

Напомним, что в 2014 году постановку этого знаменитого балета в «Астана Опера» осуществил народный артист СССР, лауреат государственных премий СССР и РФ Юрий Григорович. Хореографу удалось очень выразительно передать на языке танца тему героической фигуры Спартака и восстания рабов в Древнем Риме.

До начала гастролей осталось меньше месяца. Артисты «Астана Опера» готовятся к спектаклю с большой ответственностью, ведь они хотят представить зарубежным зрителям казахский балет на самом высоком уровне.

Гастроли проводятся при поддержке МКИ. Таким образом, это будет заключительный гастрольный спектакль «Астана Опера» в XI театральном сезоне.