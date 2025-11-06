фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Как сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, одним из ключевых нововведений станет внедрение поведенческого надзора, который будет следить за соблюдением прав и интересов заемщиков, добросовестностью банков и прозрачностью их работы с клиентами. В рамках надзора будут контролироваться полнота раскрываемой информации, корректность договоров и механизмы досудебного урегулирования споров. Банки будут обязаны предоставлять полную и понятную информацию о финансовых продуктах, включая процентные ставки, сроки и условия кредитования.

Предполагается также создание единого офиса финансового омбудсмана, который объединит функции банковского, страхового и микрофинансового омбудсманов.

Для повышения конкуренции и упрощения доступа на рынок планируется введение двух видов лицензий – базовой и универсальной. Базовая лицензия ограничит объем разрешенных операций, таких как выдача кредитов и хранение депозитов, тогда как универсальная позволит осуществлять полный спектр банковских услуг.

Законопроект также открывает путь для «исламских окон» в банках – специализированных подразделений для обслуживания клиентов по принципам исламского финансирования. Ранее в Казахстане подобная деятельность была возможна только через создание отдельного исламского банка.

Еще одна новелла документа – закрепление правового статуса цифрового тенге и регулирование цифровых финансовых активов. Кроме того, законопроект стимулирует развитие финтех-направлений, включая инвестиции банков в стартапы в сфере цифровых технологий, электронной коммерции, кибербезопасности, биометрии, искусственного интеллекта и телекоммуникаций.

Реформы затронут и систему урегулирования неплатежеспособных банков. Закон определяет критерии системно значимых банков с публикацией их списка и предлагает трехступенчатую модель реагирования: усиленный надзор, режим восстановления финансовой устойчивости и режим урегулирования. Отвечая на вопрос депутатов о том, что означает статус системно значимого банка и не означает ли он некую привилегированность, глава АРРФР пояснила, что это не новое понятие, а международная практика, которая давно применяется в разных странах.

– В каждой стране регуляторы устанавливают статус системно значимых банков и вводят для них более жесткие требования – как к капиталу, так и к буферам капитала. В Казахстане дополнительная надбавка для таких банков сейчас составляет четыре процента капитала. То есть сис­темно значимый банк должен держать на четыре процента больше капитала, чем банк, не относящийся к этой категории. Кроме того, к ним устанавливаются более высокие требования по системе управления рисками. Они обязаны проводить внутреннюю оценку достаточности капитала и ликвидности, – развеяла тревоги мажилисменов Мадина Абылкасымова.

Она подчеркнула, что государственная поддержка будет возможна только как крайняя мера, на возвратной основе и после полного использования акционерного капитала.

В ходе обсуждения депутаты в очередной раз подняли вопрос о необходимости создания специализированного аграрного банка. Это позволило бы улучшить финансирование АПК и повысить доступность кредитов для фермеров. Депутат Серик Егизбаев требует снять законодательный запрет на создание специализированных отраслевых банков.

– Депутатами постоянно ставится вопрос об организации открытия отраслевых банков. Доводы Правительства и Нацио­нального банка о том, что этот банк будет работать неэффективно, разбиваются о практику деятельности таких банков у наших соседних государств – в России, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане. Результаты такой деятельности мы видим на полках наших магазинов, – заявил депутат.

Он отметил, что меры господдержки аграрного сектора уже превысили триллион тенге, при этом финансированием занимаются более 450 различных финансовых организаций.

– Не проще ли государству собрать все в одном банке? Контроль бы повысился, эффективность тоже. Но в новом законопроекте снова содержится норма, запрещающая соз­давать специализированные банки, кроме жилищного сберегательного банка, – заявил Серик Егизбаев.

Однако в Нацбанке считают, что создание отдельного агробанка в классическом формате приведет к дополнительной нагрузке на бюджет.

– Если его создавать как моно­банк и осуществлять полную банковскую деятельность – привлекать депозиты, обслуживать счета, это потребует усиленной капитализации со стороны бюджета, а значит, увеличит нагрузку на республиканские средства, – сказал замглавы Нацбанка Берик Шолпанкулов, отметив, что вместо создания нового банка целесообразнее усилить существующие институты развития.

Николай Арсютин поднял вопрос о защите граждан от мошеннических онлайн-кредитов. Проблема, к сожалению, стала массовой – все больше казахстанцев сталкиваются с ситуациями, когда на их имя оформляют займы без ведома и согласия.

– Действующая система защиты от подобных случаев недостаточно эффективна. Нередко люди вынуждены месяцами доказывать, что кредит был взят не ими, а мошенниками, – констатировал он.

В этой связи Мадина Абылкасымова поделилась хорошей новостью: в ближайшее время будет введен механизм, который позволит списывать такие кредиты во внесудебном порядке.

– По таким кейсам у нас будет предусмотрен внесудебный порядок списания задолженности по мошенническим кредитам, а также судебный порядок. Если кредит был оформлен без ведома клиента и он не проходил биометрию, то задолженность подлежит списанию во внесудебном порядке. Необходимо подать заявление в органы уголовного преследования. Они выдают соответствующее постановление о признании кредита мошенническим. На основании этого можно списывать долг, – пояснила Мадина Абылкасымова.

Как и следовало ожидать, депутаты подняли вопрос высоких ставок по потребительским и ипотечным кредитам. Мажилисмен Тилектес Адамбеков поинтересовался: когда же в Казахстане снизятся кредитные проценты?

В свою очередь Мадина Абылкасымова напомнила, что АРРФР уже предприняло ряд шагов: в прошлом году снижены все ставки по потребительским кредитам с 56% до 46%, по ипотечным кредитам – с 30% до 25%. Что касается беззалоговых кредитов – они снизились до 45%.

В этом году ставки по ипотечным займам удалось снизить до 20%. Однако после того как Национальный банк повысил базовую ставку до 18%, большинство банков приостановило процесс выдачи ипотечных кредитов.

Говорили депутаты и о закредитованности населения. Унзила Шапак сообщила, что в 2023 году общая задолженность населения по кредитам составляла 19 трлн тенге, через два года этот долг вырос до 23 трлн тенге, а потребительское кредитование – до 14 трлн тенге.

– За это время ограничили ставки, ввели правило для оценки долговой нагрузки, обновили требования к микрофинансовым организациям, чтобы сформировать принцип ответственного кредитования. Но при всем этом общий уровень закредитованности населения продолжает расти, – констатировала она.

Резюмировал обсуждение депутат Ельнур Бейсенбаев. Он подчеркнул, что, несмотря на высокую капитализацию, доля кредитов банков в общем объеме инвестиций в реальный сектор экономики остается на крайне низком уровне. За последние десять лет этот показатель снизился с 9% до 3,5%.

– Главным источником инвестиций в развитие бизнеса остаются собственные средства компаний и государственные программы финансирования, а не долгосрочное кредитование со стороны банков второго уровня, – отметил он.

После завершения обсуждения депутаты одобрили законопроект с сопутствующими поправками в первом чтении.

Согласно повестке, депутаты одобрили также в первом чтении изменения и дополнения по воп­росам поддержки туристской отрасли. Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование регулирования процессов оказания государственной поддержки данной отрасли, а также внутреннего туризма. Документом предлагается уточнение компетенций уполномоченного органа по определению требований, предъявляемых к туристскому продукту, к размеру субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма, к возмещению части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции мест размещения туриста, визит-центров.

По мнению депутата Павла Казанцева, местные исполнительные органы получают возможность самостоятельно определять границы приоритетных туристских территорий. Эта мера является хорошим стимулом для инвесторов, поскольку обеспечит прозрачность и оперативность принятия решений на местном уровне без бюрократических препятствий и путаницы.

Вводятся требования и к качест­ву услуг гидов и экскурсоводов.

– Сегодня гиды и экскурсоводы работают как субъекты предпринимательства, но при этом требования к качеству такой работы и ее безопасности не предъявляются. Не ведется учет тех, кто оказывает такие услуги. А эта деятельность связана в том числе и с безопасностью туристов. Негативных примеров, к сожалению, накопилось достаточно много: и по безопас­ности туристов, и по контенту экскурсионной информации, и по квалификации гидов и экскур­соводов. Введение единого реестра упорядочит их работу. Эта мера направлена не на ограничение, а на повышение качества и прозрачности рынка, – пояснил депутат Павел Казанцев.

Проектом закона вводится институт экспертов-аудиторов для оценки гостиниц и присвоения категории «звезд». Такой подход ориентирован на международные стандарты сертификации гостиничного сервиса.

Ну и важное – законопроек­том также предусмотрено соз­дание зеленого коридора для туристских маршрутов при прохождении границы. Эта мера направлена на развитие въездного туризма.