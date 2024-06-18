Банкрот? А жена разрешила?

Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казах­стан» приняли 30 декабря 2022 года, официально процедура стартовала 3 марта 2023 года.

На сегодня уже более 100 тыс. граждан подали заявки о начале процедуры внесудебного банкротства, однако 78 тыс. из них получили отказ. Как сообщила руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Комитета государственных доходов Министерства финансов Меруерт Сисембаева, главная причина в том, что они не соответствуют входным критериям.

– Обращаются те, у кого, например, есть недвижимое имущество, а по правилам его быть не должно. Больше всего банкротов в Алматинской, Жамбылской областях, в Алма­ты и Астане. Цифры высокие из-за большой численности населения в этих регионах, – рассказала она.

Всего же признаны банкротами 12 553 человека, а общая сумма долга составила 26,9 млрд тенге. Как отметила представитель ведомства, это бремя полностью ложится на финансовые организации – банки, МФО и другие. Добавим, что на сегодня процедуры продолжаются в отношении 6 419 граждан.

– Однако хочу обратить ваше внимание на то, что долги по алимен­там и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, возмещение ущерба по уголовным правонарушениям, а также платежи в бюджет, взыскиваемые по решению суда, списанию не подлежат, – добавила Меруерт Сисембаева.

Сейчас в законодательство о банкротстве физических лиц внесен пакет поправок, который уже принят Парламентом и ожидает лишь подписи Президента. С их окончательным принятием чиновники ожидают улучшения ситуации, когда гражданам порой приходил отказ из-за 10 тенге.

– У нас были ситуации, когда после принятия закона некоторые финансовые организации проводили реструктуризацию долга и списывали со счета должника 10 тенге. Получалось, что за последние 12 месяцев у него имеются платежи в счет долга. Поэтому он не мог подать на банкротство, – объяснила она.

Теперь погашением будет считаться платеж в сумме, превышающей один размер месячного расчетного показателя (3 692 тенге). Срок отсутствия погашения будет рассчитываться со времени последнего платежа до уступки права коллекторскому агентству, за исключением случаев, если коллекторским агентством не будет подтвержден иной срок отсутствия платежа.

Следующий момент – должник отныне будет обязан перед подачей документов на банкротство уведомить об этом супруга или супругу. Это необходимо, как добавила начальник управления, для защиты совместно нажитого имущества и статуса семьи.

– Есть совместно нажитое имущество. Чтобы его проверить, нужно согласие супруги или супруга. Как только начинается процедура банкротства, сведения об этом размещаются в открытом доступе. Кто угодно может зайти и увидеть, что в отношении такого-то гражданина, допустим, идет процедура внесудебного банкротства. Это отражается на статусе семьи, и нужно согласие супруги или супруга на то, что такие данные будут достоянием общественности, – отметила она.

Она уточнила, что действующее законодательство позволяет банкам в одностороннем порядке урегулировать долг, поменять сроки платежа и составить новый кредитный договор.

– Новые поправки, принятые Парламентом, позволяют при рассмотрении заявления о банкротстве изучить историю кредита, а не только те данные, которые коллекторы предоставили в кредитное бюро. Кроме того, после вступления поправок в силу банки и другие финансовые организации будут обязаны уведомлять должников о реструктуризации их кредитов. А если в течение определенного времени должник не отвечает на уведомление, это означает его отказ от реструктуризации, – добавила Меруерт Сисембаева.

Излишней мерой в ведомстве посчитали и запрет на выезд из страны на период восстановления платежеспособности. К слову, сегодня подобную процедуру проходят девять человек.

– Он может уехать на заработки и в то же время погашать долги, не находясь в стране. Гражданин может быть в стране в течение одного-двух месяцев – период, когда утверждается План восстановления платежеспособности, а после его утверждения спокойно может выезжать за рубеж, – заявила она.

Чтобы меньше было отказов, она посоветовала должникам обращаться к базе данных Государственного кредитного бюро по статусу своих платежей – не просрочены ли они, какова сумма долга, была ли проведена реструктуризация их долга и каков их статус, подходят ли они под требования для банкротства или же для восстановления платежеспособности.