Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США

США , Политика
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Айман Аманжолова
[email protected]

По словам жены экс-президента США, они поддерживают Камалу Харрис за ее позитивный настрой, чувство юмора и способность нести свет и надежду людям по всей стране

Фото: instagram.com/kamalaharris

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель выступили в поддержку кандидатуры Камалы Харрис на президентских выборах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС 

«Мы с Бараком так рады поддержать ее как кандидата от Демократической партии за ее позитивный (настрой), чувство юмора и способность нести свет и надежду людям по всей стране. Мы тебя поддержим, Камала!» - заявила Мишель Обама в соцсети X.

Ее муж сообщил в X (бывший Twitter):

«В начале этой недели мы с Мишель позвонили нашей подруге Камале Харрис. Мы ей выразили наше мнение, что она будет превосходным президентом США и мы полностью ее поддерживаем. В этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре». К публикации он приложил видеозапись звонка Харрис.

Видео: Guardian News

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче призывать действующего главу государства отказаться от борьбы.
 
21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.

Демократическая партия назовет своего кандидата на должность президента на съезде в Чикаго (штат Иллинойс), который пройдет с 19 по 22 августа. 

Ранее, чета Клинтон поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения в президенты США.

 

 

#США #Камала Харрис #Обама #Мишель Обама

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