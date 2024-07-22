Чета Клинтон поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения в президенты США

Об этом они написали в аккаунте бывшего президента в соцсети Х

Фото: instagram.com/kamalaharris

Экс-президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари поддерживают Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от демпартии, сообщил бывший хозяин Белого дома в распространенном заявлении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

В минувшее воскресенье президент США Джо Байден сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал партийцев «объединиться и победить Трампа».

В свою очередь кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что теперь ему победить Харрис будет гораздо легче.

«Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать ее», - говорится в заявлении Клинтонов, размещенном в аккаунте бывшего президента в соцсети Х.

Ранее стало известно, что Камала Харрис может стать кандидатом в президенты от демпартии США.